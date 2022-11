Fleischloses Martinsfest: Seitan statt Gänsebraten

Im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Bundesamt eine halbe Million Gänse geschlachtet, 2.500 Tonnen Gänsefleisch. Damit ist die Produktion im Vergleich zu 2020 um 400 Tonnen zurück gegangen. Und in diesem Jahr sorgt die Vogelgrippe für Notschlachtungen und steigende Preise bei Gänsen.

Immer weniger Gänsefleisch

Doch das alles spielt für Karl Schillinger, Kochbuchautor und Betreiber einer veganen Burger-Kette, keine Rolle. Für seine Martini-Gans braucht es kein Fleisch, sondern Seitan, den er selbst wäscht. "Man nimmt eine große Menge Weizenmehl, macht mit Wasser einen dicken Teig und knetet ihn dann vorsichtig in kaltem Wasser."

Dabei tritt Stärke in einer milchig trüben Flüssigkeit aus. Neun bis zehn Mal wird der Vorgang wiederholt, jeweils mit frischem Wasser. Das Ergebnis, ein gummiartiges Eiweiß, wird dann mit viel Gewürz in Suppe oder Sojasoße gekocht, "bis es ganz weich ist und diesen Klumpen kann man dann verwenden wie Fleisch", sagt Karl Schillinger.

Dem Tierwohl zuliebe

Flügel, Brust und Keulen müssen jetzt erst zu solchen geformt werden. Dabei kommt es auf die künstlerischen Fähigkeiten des Kochs an, wie sehr der vegane Gänsebraten am Ende in Form und Konsistenz dem echten Fleisch ähnelt - falls eine solche Ähnlichkeit überhaupt erwünscht ist, denn am Geschmack ändert sie wenig.

Die "falsche" Gans schmecke laut Karl Schillinger wie ein echter Gänsebraten. Und er beurteilt seine Eigenkreation als "leidenschaftlicher Fleischesser", wie er sagt, der nur dem Tierwohl zuliebe auf Fleisch verzichtet. Schließlich käme es hauptsächlich auf die Gewürze an. "Den Geschmack kriegt man mit Bratensauce hin: Zwiebel, Rapsöl, Staubzucker, Tomatenmark, Mehl, Rotwein - nur statt Rindersuppe Gemüsebouillon."

Gänsezüchterin widerspricht

Dass allein die Sauce für den Geschmack verantwortlich sei – dieses Argument überzeugt Manuela Schinagl nicht ganz. Seit 2003 hält sie auf ihrem Hof in Hebrontshausen in der Hallertau neben Puten, Masthähnchen und Enten auch rund 120 Gänse. Etwa einen Hektar Wiese inklusive Bademöglichkeit in einem kleinen Bächlein haben die Tiere.

Manuela Schinagel legt auch Wert auf das Tierwohl, auch wenn es ihren Gänsen jedes Jahr im Herbst und Winter an den Kragen geht. "Wir haben so viele Tiere, wie die Weide hergibt, damit sie immer Gras zum fressen haben. Sie sind bei jedem Wetter draußen." Manuela Schinagl sagt, ihre Tiere hätten es gut. Sie hätten Auslauf und keinen Stress, weil sie direkt am Hof frisch geschlachtet und sofort verkauft würden.

Gänsebraten hat nicht ausgedient

Dass der Gänsebraten ausgedient habe, kann Manuela Schinagl nicht bestätigen. Die meisten ihrer Kunden kommen jedes Jahr – allerdings eher zu Weihnachten, denn zu Martini. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass die historische Figur des heiligen Martin gar nichts mit Gänsen zu tun hatte, wie der Brauchtumsforscher und katholische Theologe Manfred Becker-Huberti erklärt.

Vielmehr wurden hier zwei Feste verknüpft – der Beerdigungstag des Heiligen, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte, am 11. November und das zweite Erntedankfest, das in eben diese Zeit fiel. "Gänse spielten eine Rolle bei diesem Bauern-Festtag, man musste die Pacht bezahlen an diesem Tag", sagt Becker-Huberti, "wenn man kein Geld hatte mit Lebensmitteln. Und die Gänse waren zu diesem Zeitpunkt gerade schlachtreif und waren hervorragend als Geschenk für den Gutsherren geeignet."

Die Legende, wonach die Gänse den heiligen St. Martin durch ihr Schnattern in seinem Versteck im Stall verraten haben sollen, ist erst später entstanden.