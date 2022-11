Fleetwood-Mac-Sängerin Christine McVie ist tot

Talentierte Sängerin und Songwriterin

Christine McVie, bis 1977 mit Bassist John McVie verheiratet, schrieb und sang einige der größten Hits der Band, darunter "Don't Stop", das während der Trennung entstand. Sie gehörte zu der Besetzung, die das millionenfach verkaufte Album "Rumours" 1977 veröffentlichte. Bereits 1968, noch zu Zeiten des Bandgründers Peter Green in der Gruppe, spielte sie Keyboard auf dem Album "Mr. Wonderful".

1995 stieg sie bei Fleetwood Mac aus, spielte danach aber noch bei einigen derer Alben mit und veröffentlichte mehrere Soloplatten. Am 25. Februar 2020 gehörte sie zu den von Mick Fleetwood nach London gerufenen Musikerinnen und Musikern, die in einem Konzert die Musik von Peter Green - "Celebrate the Music of Peter Green" - zum Besten gaben.

Mit Informationen von AP