Fitzek, Abba und die Liebe: Das sind die aktuellen Bestseller

Sind das schon die ersten Weihnachtsgeschenke, die da gekauft werden? Auf Platz 1 der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste Belletristik steht wie schon in der Vorwoche Sebastian Fitzek mit seinem Psychothriller "Playlist".

Ganz neu auf Platz 2: Ken Follett mit "Never". Hier sind Autor und Buch echte Schwergewichte – Follett hat mehr als 160 Millionen Bücher verkauft, sein neuester Roman hat 880 Seiten und wiegt mehr als ein Kilogramm.

Neu in den Läden: Gregs Tagebuch 16

Auch die gehobenere Literatur findet ihren Platz in den Top Ten: Juli Zeh und Antje Rávik Strubel sind dabei, Bernhard Schlink und Edgar Selge.

Insgesamt etwas anders sieht es das Nachrichtenmagazin Focus, das seine Bestsellerliste mit anderer Datengrundlage ermitteln lässt: Hier sind Follett und Fitzek zwar auch stark, noch stärker aber ist "Gregs Tagebuch" – der 16. Band der Jugendbuchserie setzt sich dort gleich an die Spitze.

Sachbuchcharts an der Spitze unverändert

Auch bei den Sachbüchern dominieren alte Bekannte die Spiegel-Liste, Florian Illies ("Liebe in Zeiten des Hasses") bleibt auf der 1, Katzenfreund Kerkeling ("Pfoten vom Tisch!") auf Platz zwei. Was sich bewährt hat, wird gekauft – das gilt auch in der Musik:

Ganz vorn in den Albumcharts finden sich erneut Abba mit "Voyage", gefolgt allerdings von zwei Neulingen: Michael Patrick Kelly ("B.O.A.T.S") und Soundtüftler Schiller, der sich für "Epic" mit einem 40-köpfigen Orchester zusammentat. Adeles brandneue Platte hat noch keinen Eingang in die Liste gefunden.

Zwei Hits aus dem alten Jahrtausend

In die Single-Charts kehren derweil die zwei erfolgreichsten Weihnachtspopsongs zurück: Mariah Careys 1994er-Hit "All I Want For Christmas" auf Rang 58 und natürlich "Last Christmas" aus dem Jahr 1984. Der Hit von Wham! erreicht Rang 65.

