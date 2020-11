"Fireball": Werner Herzog hat eine Doku über Meteoriten gedreht

Wolfe Creek in West Australien, ein riesiger erdbrauner Krater. Die unverkennbare raunende Stimme gehört Werner Herzog. Er ist der Erzähler, der durch den Film führt mit seinem seinen Co-Regisseur, dem Vulkanologen Clive Oppenheimer, und mit um die Welt reist. Auf der Suche nach dem Sternenstaub: von Tscheljabinsk in Sibirien nach Mekka, von der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo und dem dortigen Teleskop nach Indien, Hawaii, Arizona. Und auch ins elsässische Ensisheim, wo am 7. November 1492 ein Himmelskörper auf ein Feld herabstürzte.

Meteoriten als Botschaften der Götter

Clive Oppenheimer trifft wie bei fast allen Drehorten Wissenschaftler und Spezialisten, die die Meteoritenfunde in einen historischen, kulturellen oder religiösen Zusammenhang stellen. So etwa der britische Forscher Simon Schaffer, der einen Bezug zum damaligen römisch-deutschen König Maximilian von Österreich herstellt: "Für die Menschen damals wunderbare, übernatürliche Schauspiele am Himmel Botschaften. Das hier war, wenn man so will, eine E-Mail von Gott an Maximilians Untertanen, um ihnen zu sagen, dass seine Herrschaft rechtmäßig war, dass er seine Feinde besiegen würde und dass sie seinen Befehlen Folge leisten sollten."

Werner Herzog ist ein ewiger Aufbrechender, ein Suchender. Und so folgt man dem heute 78-Jährigen, wenn er mit heiserer Stimme Zusammenhänge herstellt, Charaktere kurz einführt oder von einem Drehort zum nächsten überleitet. Diese Erzählform kennt man aus anderen Dokumentarfilmen Herzogs, aber sie leitet einen gut durch diesen Erkenntniskosmos. Man erfährt viel über die kristallinen Zusammensetzungen von Meteoriten – und lernt einen norwegischen Jazzmusikers und Amateur-Mineralogen kennen, der auf dem Dach einer Sporthalle in Oslo kleinste kosmische Sternestaubbrösel aufsammelt: "Vor zehn Jahren, eines Morgens, ich saß draußen am Frühstückstisch, da entdeckte ich ein glänzendes schwarzes Staubkorn auf meinem Tisch. Ich hab es mit dem Finger aufgehoben und fragte mich: Wo kam das her? Stammt es vielleicht aus dem All?"