Organisierte Russlands Geheimdienst Anschlag auf Dmitri Muratow?

Die "Washington Post" will aus US-Regierungskreisen erfahren haben, dass russische Geheimdienste dafür gesorgt haben, dass der im Kreml äußerst unliebsame Journalist und Bürgerrechtler Dmitri Muratow (60) in einem Zugabteil auf dem Weg in seine Heimatstadt Samara mit ätzender roter Farbe übergossen wurde. Der Vorfall hatte sich am 7. April ereignet. Einzelheiten wollte der Informant der "Washington Post" nicht nennen, er bestätigte lediglich die angeblichen Erkenntnisse der Biden-Administration. Muratow selbst hatte behauptet, der mit einer Gesichtsmaske ausgestattete Attentäter habe gerufen: "Das ist für unsere Jungs!" Demnach wollten die Verantwortlichen für den Überfall ihre Tat als Zeichen der Solidarität mit den russischen Truppen verstanden wissen.

Ärzte hatten bei Muratow eine Verätzung der Bindehaut diagnostiziert. Die Hornhaut sei heil geblieben, twitterte der Journalist nach der Untersuchung.

Täter: "Wir kriegen euch alle"

Die "Nowaja Gaseta" hatte selbst in dem Fall ermittelt und den 41-jährigen Nikolai Trifonow als Täter identifiziert, der Verbindungen zu nationalistischen und militaristischen Kreisen haben soll. Er soll auch in den Verbänden von Veteranen verkehren und diverse Alias-Namen nutzen. Trifonow war von einem unbekannt gebliebenen Mittäter begleitet worden, der den Farbanschlag filmte und später das Video auf der Seite einer Fallschirmjägertruppe mit dem Propagandatitel "Union Z" ins Netz stellte. Darunter war zu lesen: "Wir kriegen euch alle." Tags darauf war das Video gelöscht.