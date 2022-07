Finanzen und Missbrauch: Erzbistum München-Freising zieht Bilanz

Es ist durchaus ungewöhnlich, dass mit Elisabeth Dreyßig eine Psychotherapeutin bei der Haushalts-Pressekonferenz eines Erzbistums das Wort ergreift, um von ihrer Arbeit zu erzählen. Doch das Thema über das sie spricht, ist eines, das die katholische Kirche - auch und gerade wenn es ums Geld geht - nicht mehr ausklammern kann: sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Kleriker und andere kirchliche Mitarbeiter.

Mehrere Monate saß Elisabeth Dreyßig am Telefon einer Beratungsstelle für Betroffene - und hörte zu. "Die übereinstimmenden Geschichten waren über das missglückte Leben. Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend missbraucht wurden, waren oft nicht in der Lage eine Schulausbildung abzuschließen, haben oft keine Berufsausbildung abschließen können."

Anlaufstelle für Missbrauchsbetroffene bleibt

Die Anlauf- und Beratungsstelle hatte das Erzbistum am 20. Januar zunächst kurzfristig eingerichtet, an dem Tag, an dem die Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl ihr Gutachten zu sexuellem Missbrauch durch Kleriker und andere kirchliche Mitarbeiter vorstellte. 223 Anruferinnen und Anrufer hat Elisabeth Dreyßig seitdem gezählt, fast 100 von ihnen berichteten von Übergriffen. Teilweise in Einrichtungen anderer Diözesen.

Im Erzbistum München-Freising hat man seit Anfang des Jahres Hinweise auf 48 weitere Fälle sexuellen Missbrauchs zusätzlich zu den fast 500 Betroffenen, die das Gutachten bereits festgestellt hatte. Jetzt wird diese Anlaufstelle im Erzbistum fest etabliert - mit drei neuen Personalstellen ist das der einzige Bereich, in dem die Erzdiözese Stellen aufbaut.

"Ich glaube, nur auf diese Art und Weise können wir als Kirche Glaubwürdigkeit gewinnen", sagt Christoph Klingan, Generalvikar des Erzbistums. "Und ich glaube, dass es sich langfristig lohnen wird."

Die Kosten des Missbrauchsskandals

Anerkennungsleistungen und Personalkosten - das sind nicht die einzigen Stellen, an denen sich der Missbrauchsskandal im Haushalt des Erzbistums niederschlägt. Denn dieser hat auch dazu geführt, dass mehr Menschen denn je aus der katholischen Kirche ausgetreten sind und nach wie vor austreten.

Das bedeutet: weniger Einnahmen aus der Kirchensteuer. Und die macht immerhin mehr als zwei Drittel der Mittel aus, die das Erzbistum jährlich ausgibt, um die Mitarbeiter und ihr Pensionen zu bezahlen und um Bau- und Sanierungsprojekte des enormen, aber teilweise maroden Immobilienbestands zu finanzieren.

Zwar ist die absolute Zahl an Kirchensteuereinnahmen zuletzt nahezu gleich geblieben. Doch das täusche, warnt die Amtschefin des Erzbischöflichen Ordinariats, Stefanie Herrmann: "Die strukturelle Entwicklung ist das Problem, weil die Einnahmen stagnieren und die Ausgaben steigen." Jetzt sei die Frage, welche Schwerpunkte man setze.

Seelsorge bleibt Kerngeschäft

In der Seelsorge, dem Kerngeschäft der Kirche, hat das Erzbistum offenbar große Probleme, Stellen nachzubesetzen. Ein Ergebnis eines Gesamtstrategieprozesses, den das Erzbistum schon vor zwei Jahren angestoßen hat, ist deshalb auch, das Ehrenamt stärken zu wollen.

Aus Sicht des Erzbistums sei das Problem, dass viele engagierte Ehrenamtliche wegen stockender Aufarbeitung und Reformstau ihrer Kirche den Rücken gekehrt hätten.

In Geldnot ist das Erzbistum München und Freising trotz sinkender Steuereinnahmen vorerst noch lange nicht. Die Bilanzsumme, das Vermögen der Erzdiözese, liegt aktuell bei rund 3,75 Milliarden Euro.