Finales Wochenende für "Götterdämmerung II" in Regensburg

Die Bayerische Landesausstellung in Regensburg geht in ihr letztes Wochenende: Im Museum der Bayerischen Geschichte zeigt sie die Lebenswege der letzten Monarchen vor der Revolution 1918.

Original Kleid von Kaiserin Sisi

Teil der Ausstellung sind unter anderem Märchenkönig Ludwig II. und Kaiserin Sisi, von der ein cremefarbenes Original-Kleid zu sehen ist. Auch Prinzregent Luitpold von Bayern und Queen Victoria von Großbritannien sind Thema in der Landesausstellung.

Moderne trifft auf alte Monarchen

Für die Landesausstellung "Götterdämmerung II, die letzten Monarchen" ist der Tod Ludwigs im Jahr 1886 der Startpunkt. Sie zeigt eine Zeit des Umbruchs. Die Moderne hält Einzug und trifft mit voller Wucht auf das alte monarchische System, das über Jahrhunderte Länder wie Bayern, Preußen oder Österreich geprägt hat. "Alles wird schneller, alles wird heller, alles wird lauter. Und das trifft auf die Monarchien, die noch sehr traditionell und im Alten verhaftet sind", sagt Margot Hamm, Projektleiterin der Landesausstellung.

In der Ausstellung zeugt unter anderem eine der ersten elektrischen Bogenlampen, die im Münchner Hauptbahnhof eingesetzt wurde, von diesem Wandel. Auch ein Exemplar des zwischen 1912 und 1921 gebauten "Benz Doppel Phaeton", der schon eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde erreichen konnte, ist zu sehen.

55.000 Besucher in Landesausstellung

Die Ausstellungsmacher rechnen zum Abschluss mit insgesamt 55.000 Besuchern. Das sei angesichts der Umstände ein Erfolg, so Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte. Für den Museumsbesuch gilt die 2G-plus-Regel. Loibl hofft, dass bald 2G reicht. Am Sonntag können Besucher sie zum letzten Mal in Regensburg sehen.

Bayernausstellung Wirtshausleben & Olympia

Vom 30. April bis 11. Dezember ist in Regensburg die Bayernausstellung "Wirtshaussterben? Wirtshausleben!" geplant, wie es heißt. Hinter den Kulissen werde darüber hinaus an der Sonderschau "Bayern und Olympia 1869 - 2022. Zum Jubiläum 50 Jahre Olympische Spiele in München und Augsburg" gearbeitet. Von 12. Juli 2022 bis 15. Januar 2023 soll diese am Ende der Dauerausstellung zu sehen sein. Sie halte originale Sportgeräte und Ausrüstungsgegenstände bayerischer Olympioniken vor. Darüber hinaus beleuchte ein Film die in durchgeführten Olympischen Spiele 1936 und 1972 sowie die zuletzt gescheiterten Bewerbungen.

Die Landesausstellung 2022 findet vom 25. Mai bis 6. November in der Orangerie im mittelfränkischen Ansbach statt. Sie trägt den Titel "Typisch Franken?".