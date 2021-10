Filmvorführer: Hinter den Kulissen bei den Hofern Filmtagen

Kräftiger Applaus: Der ist diese Woche in vielen Hofer Kinosälen zu hören. Für die skurrilen Komödien, die eindrückliche Familiendramen oder spannenden Dokumentarfilme, die während der Internationalen Filmtage in Hof ihre Uraufführung erleben. Und dass das Filmtage-Publikum witzige Dialoge und tolle Kameraeinstellungen störungsfrei auf der Leinwand erleben kann – das ist auch ein Verdienst des Filmvorführer-Teams.

Jede Filmsekunde wird überprüft

Team-Chef ist Robert Hölzel. Er bereitet seit Wochen die Projektion aller 134 Filme vor, die bei den 55. Hofer Filmtagen über die Leinwände flimmern werden. Im kleinen Technik-Raum des Festivalbüros arbeitet er konzentriert am Computer mit zwei großen Monitoren. Er checkt die Bild- und Tonspuren, platziert bei Bedarf Untertitel. Und damit dann alles sekundengenau über die Leinwand läuft, überprüft er die Steuerungsdateien für den Kino-Server.

Viele Mausklicks ersetzen das Schleppen schwerer Filmrollen

Film ab per Mausklick: So einfach, wie es sich anhört, ist die Projektion auch im digitalen Zeitalter nicht. Die Filmvorführer müssten aber keine schweren Filmrollen mehr schleppen, sagt Robert Hölzel, der schon seit rund 25 Jahren für gute Projektionen sorgt.

"Früher war es auch stressig, aber schon einfacher. Da konnte der Regisseur auch erst eine halbe Stunde vor der Vorführung mit der Rolle kommen. Aber wenn sie jetzt mit der Festplatte kommen, da dauert das wesentlich länger." Robert Hölzel, Filmtechnik-Chef

Filmvorführer sind Wochen vor dem Hofer Festival im Einsatz

Bis die verschiedenen Dateien eines Films verifiziert und aufgespielt sind, kann schon mal ein halber Tag vergehen. Und das muss für jeden einzelnen der Festivalbeiträge gemacht werden. Robert Hölzel hat bereits drei Wochen vor Beginn der Hofer Filmtage seinen Arbeitsplatz im Büro aufgebaut und war täglich 16 bis 17 Stunden im Einsatz.

Bei den Filmtagen 2021 wird Schauspieler Joachim Król geehrt.

Quereinsteiger mit Film-Virus

Zu seinem Hofer Team gehören sieben Filmvorführer und eine Filmvorführerin. Sie sind an den Festivaltagen schon Stunden vor Filmstart im Kino. Patrick Klamereck zum Beispiel sitzt gerade im noch leeren Saal 6 und schaut auf seinem kleinen Laptop die Filme des Tages im Schnelldurchlauf. "Ich prüfe den Anfang und das Ende, schaue, dass die Farben passen und dass nichts ruckelt", erklärt der Berliner.

Eigentlich ist der Filmtechnik-Spezialist gelernter Maurer, inzwischen ist er für die Haustechnik eines Berliner Kinos verantwortlich - für den Einsatz in Hof nimmt er sich Urlaub. Wie auch seine Filmtage-Kollegin Kerstin Fröber. Sie forscht normalerweise an der Uni Regensburg. Doch Ende Oktober ist die habilitierte Psychologin in Hof im Einsatz.

"Das macht man aus Leidenschaft." Kerstin Fröber, Filmtage-Begeisterte

Als Schüler im Marktredwitzer Kino Feuer gefangen

Angefangen hat die gebürtige Marktredwitzerin beim Festival als ehrenamtliche Kartenabreißerin. Inzwischen ist sie sechs Tage lang auf Honorarbasis für die Filmvorführung in einem Kinosaal verantwortlich. Diese Leidenschaft fürs Kino verbindet sie mit ihrem Lebensgefährten Robert Hölzel, auch er ist ein gebürtiger Marktredwitzer. Im kleinen Kino seiner Heimatstadt stand er schon als Schüler im Vorführraum. Zwischendurch hat er als Industriekaufmann gearbeitet und Jura studiert. Doch trotz zweier guter Staatsexamen hat er sich doch gegen einen sicheren Beamten-Job in der Justiz entschieden. Die Filmwelt beziehungsweise die Technik dahinter - das sei sein Leben, sagt der 46-Jährige.

Auch bei Berlinale und in Toronto gefragt

Der verstorbene langjährige Hofer Filmtage-Chef Heinz Badewitz entdeckte offenbar nicht nur die Talente unter den Filmschaffenden - sondern auch hinter den Kulissen: Badewitz war überzeugt von Hölzels Arbeit in Hof und vermittelte ihn an die Berlinale. Mit seinem Know-How ist Robert Hölzel mittlerweile das gesamte Jahr über auf 15 Festivals im Einsatz: von Saarbrücken bis Toronto. Mit seiner Leidenschaft fürs Kino und seiner zurückhaltenden Art ist er in der hektischen Filmwelt ein ruhender Pol, ist jederzeit Ansprechpartner für die Regisseurinnen und Regisseure, deren Filme bei den Festivals ihre Premieren erleben:

"Ich versuche da auch ein bisschen Händchen zu halten. Die Filmschaffenden sind natürlich nervös, ihr Baby läuft ja quasi zum ersten Mal. Da versuche ich ein bisschen Druck rauszunehmen." Robert Hölzel, filmbegeisterter Techniker

Und der Applaus im Kinosaal – der gehört auch ein Stück weit dem Technik-Team im Hintergrund.