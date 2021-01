Wenn die Kinos wieder öffnen: Filme, auf die wir uns 2021 freuen

3 "NOMADLAND"

Wenn die Kinos wieder geöffnet haben werden, wird die Welt eine andere sein. Zumindest regiert dann ein anderer US-Präsident als noch vor Corona. In den USA wird sich wohl für längere Zeit trotzdem nicht so viel wandeln. Aber zumindest die Stimmung wird eine andere sein. Politische und gesellschaftliche Prozesse des Umbaus brauchen Zeit.

In dem Film "Nomadland" der 38-Jährigen in Peking geborenen und inzwischen in den USA lebenden Chloé Zhao geht es um Menschen in Amerika, die bewusst oder gezwungenermaßen auf ein festes Dach über dem Kopf verzichten. Die Witwe Fern (gespielt von Oscarpreisträgerin Frances McDormand) bricht nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihrer kleinen Heimatstadt in Nevada mit dem Wohnmobil auf, um sich als moderne Nomadin durchzuschlagen, fern aller bürgerlich konventionellen Lebensmodelle. Fern landet in einem Trailercamp, dass von ökologisch verantwortungsbewussten und vor allem kapitalismuskritischen Menschen bevölkert wird. Der Name Donald Trump fällt nie, aber es ist schon klar, dass die Menschen, die als Laienschauspieler teilweise berührend ihre Lebensschicksale in die Kamera erzählen, kaum dem Ex-Präsidenten, der nicht weichen will, bei der Wahl ihre Stimme gegeben haben könnten.

"Nomadland" lebt von einer unaufgeregten Dramaturgie der Begegnungen – und tut das mit solcher Beobachtungsgenauigkeit und Empathie, dass man als Zuschauer dran bleibt wie bei einem Thriller. Dafür gab es in Venedig bei den Filmfestspielen den Goldenen Löwen. Überhaupt weiß Chloé Zhao mit großen Kinobildern zu erzählen, darauf kann man sich freuen!