Filmschool Fest Munich: Anca Lăzărescu über Zukunftsperspektiven

Eine Bilderbuchkarriere

Anca Miruna Lăzărescu hat 2011 ihr Diplom an der Münchner Filmhochschule gemacht. Von ihrer Karriere dürften viele der aktuell Studierenden träumen: Nach zwei Kinofilmen war die deutsch-rumänische Regisseurin zuletzt an zwei TV-Serien beteiligt. Für "Hackerville" über die Bankenmetropole Frankfurt bekam sie einen Grimmepreis, die Jugenddramaserie "Wir sind die Welle" startet gerade durch. Heute sagt sie: "Als ich abgeschlossen habe, war der Markt hermetisch viel abgeriegelter. Da war die Übermacht von ARD und ZDF. Das war so ein bisschen Gott und die Öffentlich-Rechtlichen und viel Glück, da reinzukommen. Das hat sich radikal verändert. Gottseidank. Wir bekommen gerade alle Chancen, die vor zehn Jahren nicht mal ansatzweise möglich gewesen wären."

Lăzărescu erzählt von zeitlich engen Drehplänen und dass man in den Hochphasen einer Filmproduktion schauen müsse, über Monate hinweg wenigstens jede Nacht vier Stunden ins Bett zu kommen. Sonst halte man das nicht durch. Und sie warnt vor der momentan unfassbaren Überproduktion von neuen Serien in den Streamingportalen: "So viel kann der Markt ja gar nicht vertragen. Irgendwann wird es einen Stopp geben, weil sich die Serien ja selber kannibalisieren werden. Wer kann denn das alles noch schauen? Aber im Moment ist noch Goldgräberstimmung – und auch der Nachwuchs darf in ganz rasanten Schritten noch viel machen."

Es zählt die Vision

Gut möglich, das irgendwann die Qualität unter den verschärften Wettbewerbsbedingungen leide, sagt Lăzărescu. Das traditionelle Kino sieht sie keineswegs verschwinden, meint aber, es werde sich noch stärker aufspalten als bisher in High-End-Mainstreamprodukte und ein anarchisches Underground- und Arthauskino, radikal und experimentell. Es könne gut sein, dass das gefällige Wohlfühl-Segment dazwischen verschwinde. Als Regisseurin, als Regisseur müsse man in Zukunft möglichst alles können, meint Lăzărescu. Sie rät dem Nachwuchs, trotz der immens erweiterten Möglichkeiten vor allem bei sich zu bleiben: "Am Ende des Tages zählt die ganz große Vision, die man hat, die Handschrift, die Erzähllust – die in Einklang zu bringen mit dem meist immer zu knappen Budget."

Bei der Eröffnung des Filmschoolfest gestern Abend waren vier Kurzfilme zu sehen, die alle Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt hatten. Es ging um das Politische im Privaten, um Selbstbestimmung und ein kritisches Bewusstsein in einer konfliktreichen und sehr komplexen Zeit.