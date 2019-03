Die französische Regisseurin Agnès Varda ist tot

Die Regisseurin Agnès Varda ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sie sei in der Nacht auf Freitag einem Krebsleiden erlegen, hieß es in einer Mitteilung der Familie, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Die in Belgien geborene und in Frankreich aufgewachsene Filmemacherin wurde in den vergangenen 60 Jahren mit Ehrungen und Auszeichnungen überhäuft. Varda gewann mit ihrem Film "Vogelfrei" 1985 – als erste Frau – den begehrten Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig. "Vogelfrei", im Original "Sans toit ni loi", erzählte die Geschichte einer Frau, die als Landstreicherin durch Südfrankreich zieht und den Kältetod stirbt. 2017 erhielt Varda den Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk.

Agnès Varda gilt als Pionierin des Autorenkinos und als "Großmutter der Nouvelle Vague", jener Bewegung, die in den 60er-Jahren gegen das herkömmliche Erzählkino Sturm lief. Sie engagierte sich im Rahmen der #MeToo-Bewegung auch für mehr Chancengleichheit in der Filmbranche. Zuletzt machte sich Varda auch als Installationskünstlerin einen Namen. Auf der Berlinale bekannte sie im Januar, dass sie sich alt fühle: "Ich muss mich darauf vorbereiten, auf Wiedersehen zu sagen."

"Eher an Träumen oder an Eindrücken" interessiert

Agnès Varda ging den dokumentarischen wie fiktiven Film stets spielerisch an, unbefangen und frei vermischte sie die Genres. Sie drehte bis heute mehr als 40 Filme, Spielfilme, Essayfilme: über Andy Warhols Factory, Hippies und Wandbilder in Los Angeles. Ihrem verstorbenem Mann Jacques Demy schickte sie einen Abschiedsfilm hinterher. An Fiktion sei sie nicht wirklich interessiert, sagte Varda, "eher an Träumen oder an Eindrücken". Für ihren Dokumentarfilm "Die Sammler und die Sammlerin" von 2001, zog die Regisseurin mit einer kleinen Videokamera los. Zuletzt hat sie sich in dem Film "Augenblicke – Gesichter einer Reise" noch einmal als leidenschaftliche Sammlerin von Bildern und von Menschen gezeigt.