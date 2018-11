Filmregisseur Bernardo Bertolucci gestorben

Der italienische Filmregisseur Bernardo Bertolucci ist tot. Der 77-Jährige sei am frühen Montagmorgen in seinem Haus in Rom gestorben, teilte seine Agentur mit. Bertolucci wurde 1941 in Parma geboren. Nach dem Umzug seiner Familie nach Rom lernte er den Dichter und späteren Filmemacher Pier Paolo Pasolini kennen. Bei Pasolinis Erstling "Accattone" war Bertolucci Regiesassistent. Im Jahr darauf veröffentlichte Bertolucci den Gedichtband "In cerca del mistero" und erhielt dafür bei einem der angesehensten Literaturpreise Italiens, dem Premio Viareggio, die Auszeichnung in der Sektion für das beste Erstlingswerk.

Von der Idee zum Film

Für Bertolucci stand jedoch früh fest, dass er sich nicht der Literatur, sondern dem Film widmen würde. "Ich sehe keinen Unterschied zwischen Kino und Gedichten. Damit meine ich, dass es von der Idee zum Gedicht keine Vermittlung gibt, so wie keine zwischen einer Idee und einem Film besteht", postulierte er zu Beginn seiner Karriere.

Mit" La Commare Secca" drehte Bertolucci schon 1962 seinen ersten eigenen Film, der bereits Merkmale seines späteren Stils aufwies - insbesondere lange Kamerafahrten, die zu einem Markenzeichen Bertoluccis wurden.

Skandal-Erfolg mit dem "letzten Tango"

In den folgenden Jahren lehnte Bertolucci immer wieder Angebote ab, Italo-Western zu drehen. Er wollte keine Kompromisse eingehen und arbeitete lediglich am Drehbuch von "Spiel mir das Lied vom Tod" mit. Seinen Durchbruch schaffte Bertolucci daher erst 1970 mit "Der große Irrtum" mit Jean-Louis Trintignant in der Hauptrolle. Großes Aufsehen erregte "Der letzte Tango in Paris" mit Marlon Brando. Wegen seiner drastischen Darstellung von Sex war der Film ein beherrschendes Gesprächsthema, Zensurversuche verstärkten nur noch den Kassenerfolg.

Ein Epos für Italien

Mit diesen Erfolgen im Rücken konnte Bertolucci sein mehr als fünfstündiges Mammutprojekt "1900" in Angriff nehmen. Ein Epos über Italiens Bauernschaft, für das Stars wie Burt Lancaster, Gérard Depardieu, Donald Sutherland, Dominique Sanda und Robert De Niro vor der Kamera standen.

Opulente Welterfolge

Mit "Der letzte Kaiser" bewegte sich Bertolucci erneut im Bereich der internationalen Großproduktion, diesmal jedoch im exotischen China angesiedelt. Auch hier pflegte Bertolucci seinen eigenen Stil mit aufwendigen, langen Kamerafahrten und opulenter Farbgestaltung. Der Film wurde ein Welterfolg und mit neun Oscars ausgezeichnet.

"Little Buddha" (1993) war erneut in Großprojekt mit exotischer Patina, in seinem Spätwerk wandte sich Bertolucci jedoch wieder privateren Sujets zu, 2012 erschien mit "Ich und Du" Bertoluccis letzter Film.