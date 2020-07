Filmmusik-Legende Ennio Morricone ist tot

Eine klagende Mundharmonika-Melodie machte Ennio Morricone weltberühmt: Sein Soundtrack zu Sergio Leones Italowestern "Spiel mir das Lied vom Tod" aus dem Jahr 1968 gehört zu den bekanntesten Filmmusiken der Kinogeschichte.

Morricone schrieb insgesamt über 500 Filmmusiken

Doch der studierte Musiker, der seine Laufbahn als Theaterkomponist begann, hat dem Kino weitaus mehr unvergessliche Klangkunstwerke hinterlassen. In 40 Jahren schrieb der Komponist über 500 Filmmusiken. Morricone war in seiner Karriere vielfach für den Oscar nominiert und erhielt die Auszeichnung schließlich 2016 für die Musik zum Quentin Tarantion-Western "The Hateful Eight".

"Was wären Spaghetti-Western ohne ihn"

Gestern Nacht ist Morricone im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Rom verstorben. "Risposa in pace", schreibt der deutsch-italienische Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi (DIE LINKE) im Kurznachrichtendienst Twitter: "Was wären Spaghetti-Western ohne ihn."