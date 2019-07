Filmlegende Artur Brauner mit 100 Jahren gestorben

Die Liste der Filme, die er produzierte, ist lang - mehr als 250 sind es gewesen, darunter "Der brave Soldat Schweijk" (1960), "Die Ratten" (1955) oder "Es muss nicht immer Kaviar sein" (1961). "Der Garten der Finzi Contini" erhielt 1972 den "Oscar".

Jetzt ist der Filmproduzent Artur Brauner wenige Tage vor seinem 101. Geburtstag in Berlin gestorben. Das bestätigte die Familie des Holocaust-Überlebenden.

Unzählige Publikumserfolge

Brauner war Deutschlands wichtigster Produzent in den 50er-Jahren, als das bundesdeutsche Publikum sich in der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit ein paar schöne Stunden machen wollte. Mit seinen Produktionen war in allen Genres zu Hause, die einigermaßen Erfolg in den Kinos versprachen. Dabei hatte er wenig Skrupel, die Zuschauer auch mit seichter Unterhaltung zu versorgen. Mit Peter Alexander beispielsweise produzierte Brauner zahlreiche Publikumserfolge, und auch viele andere große deutschsprachige Filmschauspieler standen in den Berliner Filmstudios von Artur "Atze" Brauner vor der Kamera: Romy Schneider, O.W. Fischer, Caterina Valente, Curd Jürgens oder Heinz Rühmann.

Brauner war nicht nur ein legendärer Filmproduzent, sondern auch Firmenpatriarch und Immobilienbesitzer. Seine Firma CCC-Film ist mit über 70 Jahren die älteste deutsche Produktionsfirma in Familienbesitz. In Berlin-Spandau baute er eine der modernsten und größten europäischen Atelieranlagen auf, die zeitweilig über 500 Mitarbeiter beschäftigte.

Nicht nur seichte Kost

Neben Kassenschlagern wie "Mädchen in Uniform" (1958) oder Edgar-Wallace-Verfilmungen entstanden in den 50er- und 60er-Jahren auch ambitionierte Literaturadaptionen und Neuverfilmungen klassischer Kinostoffe wie "Der Tiger von Eschnapur" (1959) oder "Die Nibelungen" (1966/67). Mit der Hauptmann-Adaption "Die Ratten" (1955) gelang ihm eines der wenigen Meisterwerke des Adenauer-Kinos.

Brauner überlebte den Holocaust

Außerdem widmete sich der 1918 im polnischen Lodz geborene Brauner oft dem Thema Holocaust. So erinnerte er die Deutschen immer wieder an ihre nationalsozialistische Vergangenheit und den Holocaust, mit Filmen wie "Morituri" (1948), "Wunderkinder" (2011), "Die Weiße Rose" (1982) oder "Hitlerjunge Salomon" (1990). Er hatte den Holocaust überlebt, viele Mitglieder seiner Familie jedoch nicht.