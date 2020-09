Verrückter Schwede: Roy Anderssons Film über die Unendlichkeit

"Über die Unendlichkeit" ist keineswegs unendlich, sondern so überraschend wie vergnüglich kurz! Der Film dauert nur etwas mehr als eine Stunde und besteht aus zahlreichen kleinen, oft nur Minuten kurzen Szenen, die durch die Stimme einer Erzählerin verbunden sind. Sie spielen in den für Andersson typischen, kulissenhaften Welten, die er akribisch in seinem privaten Filmstudio in Stockholm bauen lässt.

Eine Frau wartet am Bahnsteig auf ihren Geliebten, der zuerst nicht und schließlich doch noch kommt. Eine geschlagene Armee schleppt sich durch eine Winterlandschaft. Ein vom Glauben verlassener und verstörter Priester trinkt in der Sakristei eine halbe Flasche Messwein und geht dann torkelnden Schrittes in die Kirche. Oder eine Frau sitzt neben ihrem Begleiter in einer Bar, er schenkt ihr Champagner ein – und sie trinkt ihn genussvoll. Er schenkt nach.

Existenzialistische Momente in grau-beigen Zwischentönen

Das sei seine Lieblingsszene – einfach nur diese Frau, die da so sitze und gerne Champagner trinke. Sonst nichts. Sagt Roy Andersson im Interview.

In ausgeblichenen Grau- und Beige-Tönen gestaltet er seine Szenen, ruhig beobachtend und mit einer Lakonie, die manchmal eine Pointe verlangt, manchmal nicht – und die immer etwas Existenzialistisches ausstrahlt.