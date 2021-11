Warum "The Unforgivable" mit Sandra Bullock enttäuscht

Ruth wird wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, als sie bereits 20 Jahre ihrer Strafe abgesessen hat. Sie ist um die vierzig und wurde für den Mord an einem Polizisten verurteilt. Die genaueren Umstände erfahren die Zuschauer erst allmählich.

Sie erfahren zum Beispiel, dass Ruth nach dem Selbstmord ihres Vaters mit ihrer kleinen Schwester allein in einem Haus lebt und dass sie, als der Sheriff kommt, um die Zwangsräumung durchzusetzen, den Polizisten erschießt.

Ein Geschichten-Sammelsurium

"The Unforgivable" erzählt viele Geschichten parallel: natürlich die von Ruth und ihrem neuen Leben in Freiheit. Aber es geht auch um die Adoptiveltern der kleinen Schwester Katie, die mit der aus dem Gefängnis entlassenen Ruth nicht wieder in Kontakt kommen soll.

Außerdem sinnen die beiden traumatisierten Söhne des erschossenen Polizisten auf Rache. Und da ist die Familie in dem Haus, in dem der Mord geschah. John, der es jetzt mit seinen beiden Söhnen und seiner Ehefrau bewohnt, ist Rechtsanwalt. Er will Ruth helfen, ihre Schwester wieder zu sehen, nur hält seine Frau das für keine gute Idee.

Bilder, Dialoge ohne Tiefe

Es sind einfach zu viele Geschichten, die Regisseurin Nora Fingscheidt in "The Unforgivable" zusammen zwängt. Dazu kommen noch kryptische Rückblenden in die Vergangenheit – von dem, was passiert ist, werden sowohl Ruth als auch ihre jüngere Schwester Katie in ihren Träumen heimgesucht.

So gewinnt der Film nie an Tiefe, bebildert diese dramatische Geschichte eher oberflächlich, statt sie visuell spürbar zu machen. Die Dialoge sind die Krücke, die es dann oft braucht, um die Handlung zu erklären und voranzutreiben.