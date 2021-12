"The Lost Leonardo": Kunstkrimi um ein Bild und sehr viel Geld

Das Bild zeigt einen auratischen Christus, frontal die Betrachter ansehend, wie die Heiligen auf Ikonen, die rechte Hand zum Segensgestus erhoben, in der linken hält er eine gläserne Kugel, Sinnbild des Universums. Inzwischen gilt der "Salvator Mundi" nur noch wenigen als eigenhändiger Leonardo, aber als Musterbeispiel dafür, wie ein gieriger Kunstmarkt aus einem Stück bemaltem Holz ein 400-Millionen-Meisterwerk macht.

Ohne allwissende Erzählerstimme, ohne erhobenen Zeigefinger, aber bisweilen unterlegt mit Musik, die eines Thrillers würdig wäre, geht die Filmdokumentation "The Lost Leonardo" des Dänen Andreas Koefoed ganz nah ran. Fast alle, die seit 2005 an Deals mit diesem Werk beteiligt waren, werden interviewt. Da wäre der "Sleeper Hunter" Alexander Parish, der in einem Provinz-Auktionskatalog aus New Orleans ein Bild entdeckt, angeboten als "aus dem Umfeld von Leonardo da Vinci". Er hält es für einen "Sleeper", für ein echtes Werk von Leonardo. Zusammen mit Kunsthändlern aus New York erwirbt er das Gemälde für wenig mehr als 1.000 Dollar.

Auktions-Weltrekord bei Christie's in New York

Auch die Händler Simon und Adelsson versichern nach wie vor glaubwürdig, dass sie das Gemälde auf einer merkwürdig minderwertigen Holztafel für ein Original halten. Aber hätte Leonardo auf so einem Brett, zugegeben aus der Zeit um 1500, überhaupt jemals gemalt? Bis zum – bis heute gültigen – Auktionsweltrekord im November 2017 bei Christie's in New York musste einiges geschehen mit dem stark beschädigten, aber zweifelsohne alten Gemälde. Die Kunsthändler brachten das Bild zu der sehr talentierten italo-amerikanischen Restauratorin Dianne Modestini. Die holte das Werk aus einer einfachen Tasche, stellte es auf eine Staffelei, sah die Qualitäten und die Beschädigungen.

Modestini arbeitete ungewöhnlich lange, nämlich Jahre, an dem vermeintlichen Leonardo. Normalerweise dauert so eine Restaurierung Tage bis Monate. Die wenig beschädigten Teile, die untere Hälfte, waren wohl nicht das Problem. Aber oben, am Gesicht des Salvators, entstand die typische Aura, das berühmte Leonardo-Sfumato neu, das 2005 überhaupt noch nicht zu sehen gewesen war. 2010 verlässt das Bild Modestinis Werkstatt und feiert gleich einen Riesenerfolg. Die Kuratoren der National Gallery in London nehmen es in ihre Ausstellung auf: als echten Leonardo! Jetzt beginnt die erbitterte Fachdiskussion: Der deutsche Experte Frank Zöllner von der Uni Leipzig sagt zum Beispiel: Die wenig restaurierten Teile, die schematisch angelegten Locken, die segnende Hand, sähen wie die Arbeit eines Schülers des Renaissance-Genies aus, während die stark restaurierten Teile wie ein Original wirkten. Sind sie also allein das Verdienst von Dianne Modestini? Modestini wehrt sich: Sie könne gar nicht malen wie Leonardo.