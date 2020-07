Trauer, Wut, Neubeginn: "The King of Staten Island" im Kino

Anklänge an das Kino der 70er-Jahre

"The King of Staten Island" wirkt erwachsener als viele von Apatows vorausgegangenen Regiearbeiten. Ein Umstand, der nicht nur auf das Drehbuch, sondern auch auf die Kamera-Arbeit von Robert Elswit zurückzuführen ist, erklärt der Regisseur: "Er hat unter anderem 'There Will Be Blood' und 'Michael Clayton' gedreht. Mit seiner Hilfe haben wir eine Optik entwickelt, die die Atmosphäre der großen 70er-Jahre-Filme verbreitet, von Sidney Lumet oder Hal Ashby oder 'Alice Doesn't Live Here Anymore'. Der Film sollte lebendig rüberkommen, nicht wie eine Komödie. Aber anfühlen sollte er sich wie ein Drama", ergänzt Apatow.

"The King of Staten Island" zeigt mehr denn je Apatows Interesse an den Schwierigkeiten, sich durchs Leben zu schlagen. Und in der Tat erinnern Machart und Humor streckenweise an Hal Ashbys tragikomischen 70er-Jahre-Klassiker "Harold and Maude". Denn am Ende hat auch Scott gelernt: Es kommt vor allem auf eins an – das meiste aus der Zeit zu machen, die man auf dieser Erde ist.