"The Hate U Give", ein ehrlicher Black-Lives-Matter-Kommentar

Oscar Grant, 22 Jahre. Trayvon Martin, 17 Jahre. Michael Brown, 18 Jahre. Tamir Rice, 12 Jahre. Es ist die immer gleiche Geschichte: Ein unbewaffneter US-Amerikaner wird erschossen – von Polizisten oder, wie im Fall von Trayvon Martin, von einer Nachbarschaftswache. Ihr Verbrechen war, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Und dass sie mit der falschen Hautfarbe geboren wurden: Alle waren schwarz.

Es war diese Reihe nicht enden wollender tragischer Ereignisse, die Angie Thomas zu ihrem mehrfach ausgezeichneten Debüt-Roman inspiriert hat: "The Hate U Give". Die Geschichte, die jetzt als Coming-of-Age-Drama verfilmt wurde, ist einer der ehrlichsten und emotionalsten "Black Lives Matter"-Kommentare der jüngsten Zeit.

Handbuch fürs Überleben

Gerade mal neun Jahre alt ist Starr, als ihr Vater sie zum vielleicht wichtigsten Gespräch ihres Lebens zitiert. Es geht nicht um Blümchen und Bienchen, sondern darum, nicht zu sterben. Bis ins kleinste Detail erklärt der Vater, wie sich Starr zu verhalten hat, wenn sie in eine Polizeikontrolle gerät: keine abrupten Bewegungen machen, Befehle befolgen, Hände flach und für die Beamten deutlich sichtbar ausstrecken. Starr soll sich das alles gut einprägen – ebenso wie das Zehn-Punkte-Programm der Black Panther, das sie und ihr zehnjähriger Halbbruder direkt im Anschluss in die Hände gedrückt bekommen. Es ist die Bill of Rights der Schwarzen, sagt der Vater, und er will, dass seine Kinder diese alternative Verfassung auswendig lernen, auch, wenn sie noch viel zu jung sind, um sie zu verstehen: Kennt eure Rechte. Kennt euren Wert. Bleibt am Leben.

In der Nacherzählung mag das pathetisch klingen, aber die Eröffnungssequenz von "The Hate U Give" ist eine von vielen starken Szenen, die einen bedrückenden Einblick geben in den Alltag einer schwarzen und alles andere als privilegierten Familie in den USA.

Wie wichtig das Gespräch war, zeigt sich ein paar Jahre später. Die mittlerweile 16-jährige Starr fährt nachts mit einem Bekannten durch ihr Viertel Garden Heights, ein fiktiver, vorrangig von Schwarzen bewohnter Vorort in einer nicht näher genannten Stadt. Als die beiden Jugendlichen von einem Streifenwagen angehalten werden, weiß Starr, was sie zu tun hat. Ihr Freund Khalil allerdings, der auf Anordnung des Polizisten den Wagen verlassen musste, will den Ernst der Lage nicht erkennen und albert auf der Straße herum.

Ein Film, der die Kehle zuschnürt

Khalil überlebt den Abend nicht. Der Polizist glaubt, eine Waffe zu sehen und schießt. Doch statt in eine wütende Geschichte über soziale Ungerechtigkeit und Polizeigewalt zu münden, spielt "The Hate U Give" die Stärken seiner Buchvorlage aus. Mal mehr, mal weniger nüchtern, aber immer authentisch wird die komplette Handlung aus der Perspektive von Starr erzählt, die teilweise auch aus dem Off kommentiert. Es wird geschildert, wie sie das Trauma zu verarbeiten versucht, wie sie wieder Fuß fassen will im Alltag, zurück in den Unterricht geht, das Leben eines Teenagers führen will, in dem es doch eigentlich um Freundschaft, Beziehungen und das richtige Kleid für den Abschlussball gehen sollte. Aber wie soll das gehen, wenn sie vom Drogenboss ihres Viertels bedroht wird, Khalil und seine Familie von den Medien diskreditiert werden und ihre weißen Mitschüler einen zur HipHop-Party ausartenden Black Lives Matter-Protest veranstalten?

Trotz der Fülle von Konflikten driftet "The Hate U Give" nur selten ins Melodramatische ab. Viel öfter schnürt das Coming-of-Age-Drama dem Betrachter die Kehle zu. Denn die Ungerechtigkeit und die Hilflosigkeit, die den Alltag von Starr bestimmen und weit über das traumatische Erlebnis mit Khalil hinausreichen, werden schmerzhaft nachvollziehbar auf die Leinwand gebracht. Wer sich überlegt hatte, den Oscar-Gewinner "Green Book" im Kino anzuschauen, sollte sich auch gleich ein Ticket für "The Hate U Give" besorgen. Denn hier wird im Kern ein ähnliches Thema behandelt: das Bestehen als Schwarzer in einer von Weißen dominierten Gesellschaft. Im Gegensatz zu "Green Book" ist "The Hate U Give" jedoch kein historisches Feelgood-Movie, sondern ein ausbalanciertes soziales Statement mit aktuellem Kontext, das in ein kraftvolles Plädoyer für mehr Zivilcourage mündet.