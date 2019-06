Namen? Sind Schall und Rauch und definitiv nichts, was ein Individuum charakterisieren könnte. Hat man ihn sich bei der Geburt selbst aussuchen können? Eben. Also verzichtet die Hauptfigur in "Das melancholische Mädchen" darauf, den Menschen vor der Leinwand ihren Namen zu verraten. Lieber erzählt die maximal Mitte-Zwanzigjährige, die anfangs nichts trägt als einen weißen Pelzmantel und eine elegante Hochsteckfrisur, mal sinnierend ins Leere blickend, mal mit direkter Ansprache in die Kamera, dass sie als Identifikationsfigur im Film nicht viel tauge. Melancholischen Mädchen wie ihr passiere nicht viel, die Katastrophe sei schon lang passiert. Alles, was sich in ihrem Leben abspiele, reduziere sich auf herumlaufen, Sex haben, Kinder vermeiden, vielleicht mal eine Zigarette rauchen. Und reden. Sehr viel reden. Meistens mit den Falschen.

En garde, touché

Egal, mit wem sie sich unterhält: die Paraden sitzen, der Stachel bleibt stecken. Und kaum eins ihrer Gegenüber, weder die frischgebackene Mutter, noch ihre zahlreichen One-Night-Stands, nicht einmal ihr Therapeut merkt, dass dieses vollkommen emotionsbefreite Mädchen die Gesellschaft und somit jeden ihrer Gesprächspartner verbal seziert. Ihre Zunge ist ein Schlachtermesser, geschliffen in der Wortwahl, sanft, aber zielsicher beim Zerschneiden der belanglosen Ereigniskarten, die das Spiel des Lebens großzügig verteilt.