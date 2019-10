"Skin" erzählt die Geschichte des Neonazi-Aussteigers Widner

Das Kino lässt uns immer wieder Zeuge von Wundern werden. Und als solches kann man durchaus die Wandlung des amerikanischen Neonazis Bryon "Babs" Widner bezeichnen. Dessen plötzlich aufflammende Liebe zu einer alleinerziehenden Mutter und deren drei Töchtern macht ihn von einem glühenden Verfechter der White Supremacy, des rassistischen Glaubens an die weiße Vorherrschaft, zu einem der spektakulärsten Aussteiger aus der rechtsradikalen Szene in den USA. Vom Saulus zum Paulus. Im Kino braucht es zwei Stunden dafür. Dass Widner zum Good Guy wird, steht dabei von Anfang an fest.

Spektakulärer Ausstieg aus der rechten Szene

Der israelische Regisseur Guy Nattiv interessiert sich für den Prozess einer Ablösung. In den USA wurde der Film hoch gelobt, weil er diese Geschichte nicht reißerisch, sondern als Charakterstudie einer familiär organisierten Gemeinschaft von Neonazis erzählt.

Babs Widner ist der Ziehsohn von Shareen und Fred Krager, beide werden innerhalb der Gruppe Pa und Ma genannt. Systemisch geht es also um die Emanzipation von den Eltern. Symbol dafür ist die Haut: Das überhaupt erste Bild des Films zeigt, wie der kahl rasierte Babs in einem Operationssaal sitzt. Er lässt sich die Bilder seiner alten Gesinnung wegbrennen. Seinen ganzen Körper, dazu Hände und Gesicht, überziehen Tattoos, Zeichen des Hasses sowie der Gewalttaten, die ihm angelastet werden. Eine in die Haut eingestochene Trophäensammlung des Kampfes gegen Afroamerikaner und in seinen Augen auch weißen Abschaum wie Schwule und Lesben.