Unsterblich im eigenen Klon? Film-Kammerspiel "Schwanengesang"

Weiterleben im Duplikat

Mahershala Ali spielt Cameron Turner, einen Mann, der in der nahen Zukunft lebt und die Diagnose bekommt, bald zu sterben. Er ist unheilbar krank. Und – entsprechend dem psychologischen Fünf-Phasen-Modell – anfangs ein guter Verdränger. Gegenüber seiner schwangeren Frau Poppy erwähnt er sein nahendes Ende einfach nicht. Als er endlich doch dazu bereit wäre, bekommt er ein Angebot von der Wissenschaftlerin Dr. Jo Scott, die in den Arra Labs in Vancouver arbeitet, großartig gespielt von Glenn Close.

Die Wissenschaftlerin bereitet mit ihrem Team eine Revolution vor, die den Tod besiegt, allerdings auf eine zweifelhafte Art und Weise: Cameron Turner wird sich auf das neue Verfahren einlassen – er soll sich von einem Klon seiner selbst ersetzen lassen – ohne, dass seine Familie das bemerkt. So möchte er seiner Frau und seinem Kind Trauer und Sorgen ersparen. Der Doppelgänger wird mit den ganzen Lebenserinnerungen Camerons ausgestattet, und auch dessen Unterbewusstsein samt Emotionen und Ängsten wird auf das Duplikat übertragen.