In manchen Kinos läuft "They Shall Not Grow Old" als nachträglich konvertierter 3D-Film, was für noch mehr Unmittelbarkeit sorgt. Die Menschen, die vor gut 100 Jahren aufgenommen wurden, kommen uns nah. Augenpaare blicken uns unvermittelt an. Wir sind mittendrin. Im Jubel, wenn der Krieg beginnt. In der Schlacht, wenn Geschosse pfeifen, Menschen zerfetzt und Verwundete abtransportiert werden – verletzte Soldaten, die glücklich winken, weil sie dem totalen Krieg entrinnen.

Weil Peter Jackson und seine Mitstreiter das Stummfilmmaterial zudem aufwendig vertont haben und um Interviews mit Veteranen ergänzten, fasziniert die so bisher nie gesehene Realität des Ersten Weltkriegs den Zuschauer anfangs. Doch dieser Effekt lässt mit der Dauer des Films nach.

Vom Stummfilm zum 3D-Erlebnis

Ohne den Schleier des nostalgischen Schwarz-Weiß glaubt Jackson den Menschen von damals Authentizität verleihen zu können, sie quasi wiederzubeleben und ihre Gefühle erlebbarer denn je zu machen. Die Rechnung hätte aufgehen können, wenn er sich exemplarisch auf einzelne Schicksale konzentriert hätte. Doch dafür gab es nicht genügend Originalmaterial. So zieht "They Shall Not Grow Old" chronologisch an uns vorbei – dem Film fehlt schlicht die Seele. Die ist irgendwo in den aufwendigen Verfahren der visuellen Kolorierung, Kontrastierung und Ent-Ruckelung verloren gegangen. Das Experiment ist technisch gelungen, der Patient aber tot.