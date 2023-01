"Pacifiction" von Albert Serra: Ein abgründiger Albtraum

Eine ähnliche Erfahrung hatte auch schon der französische Maler gemacht, der sich 1891 nach Tahiti einschiffte: In Gauguins Vorstellung war die Insel ein Arkadien. Als er dort landete, musste er jedoch feststellen, dass Wirklichkeit und Erwartung nicht zusammenpassten. Durch Christianisierung, wirtschaftliche Interessen und Kolonialherrschaft war das "exotische Paradies", sofern es je existiert hatte, verschwunden. Die einheimische Bevölkerung vegetierte in ärmlichen Hütten, die weißen Siedler lebten in Saus und Braus.

Gauguin malte auf seinen Bildern nicht das Tahiti, das er erlebte, sondern jenes, das er sich erträumt hatte. Anders macht es jetzt Regisseur Albert Serra: Schon der Titel "Pacifiction" legt nahe, dass es das Paradies nicht gibt. Der Regisseur zeigt, wie das Idyll bestimmt wird von geopolitischen Zielen und politischer Ranküne.

Ein unheilvolles Szenarium der Desinformation und Willkür

Tatsächlich hatte Präsident Jacques Chirac 1995 die Wiederaufnahme der französischen Kernwaffenversuche angeordnet und am 5. September detonierte die erste Bombe einer neuen Testserie. In Tahitis Hauptstadt Papeete kam es damals zu Unruhen. Bis heute ist das nahe Mururoa-Atoll ein Sperrgebiet. In rund 140 Bohrschächten lagern große Mengen radioaktiven Abfalls, teilweise ungeschützt. Vor diesem Hintergrund entwickelt Albert Serra seine beunruhigende, zeitlich nicht genau definierte Phantasie: Was, wenn doch wieder getestet würde?

Das dreistündige Drama entwickelt ein unheilvolles Szenarium der Desinformation und Willkür. Die Inselwelt strahlt in fast schon übernatürlichen Farben. Kündigt sich so die Apokalypse an? Monsieur de Roller verliert mehr und mehr die Bodenhaftung. Der Film lässt bewusst Leerstellen, lebt von Andeutungen und schafft die Atmosphäre eines nicht fassbaren Unbehagens. Bei den Zuschauern stellt sich das Gefühl ein, man würde einem abgründigen Albtraum folgen. Der erschafft einen Sog, dem man sich im Kino bald nicht mehr entziehen kann und will. Das Ende bleibt offen.