Jugend ohne Sozialromantik: Der Film "Nackte Tiere"

Die Welt dieser Jugendlichen ist eng, so eng, das Regisseurin Melanie Waelde sie im alten 4:3-Format durch das Leben stolpern lässt. Platz finden in diesem Guckkasten nur sie selbst, Jugendliche, kurz vor dem Abitur, die nicht bei ihren Eltern leben und auch sonst kaum Halt in der Gesellschaft finden.

Da ist Katja, eine ungemein starke junge Frau, die sich um vieles sorgt, ihre Sorge aber nur in Form größter Härte artikulieren kann. Daneben: Sascha, der Katja nah ist wie niemand sonst – auch weil sie gemeinsam eine aggressive Art der Nähe entdeckt haben, die Nähe im Kampf, Karate. Außerdem: Schöller, dessen Freundin Laila und: Benni, der sanfteste von allen, zerbrechlich in jedem Moment, unbedingt angewiesen auf die kämpferischen Freunde und gleichzeitig aufgeschmissen, weil die anderen ihre traurige, träumende Seite verdrängen und ihn damit allein lassen. "Träumst du eigentlich manchmal? Mich interessiert voll, was andere Menschen so träumen", fragt er in einer Szene, und bekommt die Antwort: "Ich träume nicht." Trotzdem fragt Benni weiter: "Hast du es mal versucht? Wenn ich nicht kiffe, hab ich so gestörte Träume, voll realistisch. Da ist Schlafen viel anstrengender als Wachsein." – "Was muss ich tun, damit du endlich die Klappe hältst?"