Warum "Lara" von Jan-Ole Gerster wieder ein großer Wurf ist

Der eigene Geburtstag: Je älter man wird, desto weniger Bedeutung hat er. Der Alltag frisst die Freude auf, die Gedanken kreisen um Vergangenes. Bleiben dann auch noch die Gratulationen aus, ist es ein Tag wie jeder andere. Nur schlimmer. Lara beginnt ihren 60. Geburtstag mit absolutem Widerwillen. Sie öffnet ein Fenster ihres Berliner Hochhausappartements, steigt auf einen Stuhl, ist fest entschlossen, zu springen – und wird jäh aus ihren Plänen gerissen. Es klingelt an der Tür. Aber nicht die erhofften Gratulanten stehen davor, sondern Polizeibeamte, die sie als Zeugin benötigen. Na toll.

All das passiert in den ersten Minuten von "Lara", dem zweiten Spielfilm von Jan-Ole Gerster. Und sofort ist klar: Er tut es schon wieder. Gerster erzählt die Geschichte einer verlorenen Allerweltsseele. In seinem gefeierten Debüt "Oh boy" war es ein Studienabbrecher, der in eine ungewisse Zukunft stolpert. In "Lara" ist es eine Frau im fortgeschrittenen Alter, die verbittert auf ihre Vergangenheit starrt.

Vielsagendes Schweigen

Leise und genau beobachtend folgt die Kamera der Hauptfigur durch ihr sinn- und farbloses Großstadtleben, fängt Dramen und Tragikomik ein, während der Zuschauer selbst aus dem Schweigen Erkenntnisse zieht. Im Falle der wortkargen Lara kristallisiert sich schnell heraus: Sie ist geschieden, sozial isoliert, hat sich mit ihrem einzigen Sohn überworfen, Viktor Jenkins, einem bekannten Pianisten. An ihrem Geburtstag gibt er ein großes Konzert, sein erstes mit einer Eigenkomposition. Doch die Einladung bleibt aus. Also macht sich Lara auf den Weg in die Stadt, sucht nach ihrem Sohn, nach Gründen – und trifft auf ihrer Odyssee unter anderem auf Viktors auskunftsfreudige Freundin. Sie erzählt Lara von Viktors labilem Wesen, von seinen permanenten Selbstzweifeln und der Besessenheit, mit der er arbeitet. Doch statt Mutterstolz hat Lara nur trockene Kommentare parat. Kernaussage: Hochmut kommt vor dem Fall.

Es ist nur eines von vielen Gesprächen, in dem sich offenbart, was für ein destruktives Potenzial Lara hat. Die toxische Übermutter hat ihren Sohn von Klein auf am Piano unterrichtet, hat ihn geformt, ihn zu dem gemacht, was er ist: ein Abbild ihrer selbst, inklusive Selbstzweifeln, aber vielleicht mit etwas mehr Talent ausgestattet, mit mehr Karrierechancen. Vielleicht. Denn Talent allein, das hat sie selbst einmal lernen müssen, reicht nicht aus. Und diese schmerzhafte Lehre gibt sie ungefragt weiter, zum Beispiel einem vollkommen fremden Klavierschüler, den sie beim Warten in der Musikschule zum Vorspielen drängt, bis dieser entmutigt aufgibt. Laras Reaktion ist vernichtend: "Kein Biss, kein Ehrgeiz. Deine armen Eltern."