Dass da etwas nicht stimmt, ist auch der Standesbeamtin klar: Marion und Baran haben sich zwar das Ja-Wort gegeben, aber sie stehen nebeneinander wie Menschen, die sich noch nicht richtig kennen und gar nicht wissen, ob sie etwas miteinander anfangen können. Der nach der Trauung selbstverständliche Kuss erscheint als Wagnis. Die sich entwickelnde Beziehung zwischen der deutschen Mittvierzigerin, Beruf: Flugzeugkapitänin, und dem deutlich jüngeren Hilfsarbeiter, der vor allem den wirtschaftlich und politisch deprimierenden Verhältnissen in der Türkei entfliehen will, gestaltet sich in "Es gilt das gesprochene Wort" als ein wundersames Konstrukt aus Hoffnung, Mitmenschlichkeit, Lähmung und Wunsch nach Veränderung.

Der besondere Blick für die Menschen

Klug hat der junge, 1984 in Berlin geborene türkischstämmige Regisseur Ilker Çatak seine Figuren entwickelt – frei von den naheliegenden Klischees, wie er sie selbst teilweise während der jährlichen Sommerferien in der Pension der Großeltern im Urlaubsort Marmaris am Mittelmeer erlebte: Auf der einen Seite junge Männer aus Anatolien, die sich als Gigolos anbieten und hoffen, durch ihre Dienste ihr Schicksal wenden zu können; auf der anderen Seite ältere, alleinstehende Frauen auf der Suche nach Sex, Sinnlichkeit und vielleicht sogar Liebe.

In gewisser Weise seien diese Beobachtungen seine erste Schule gewesen, um später Filmemacher zu werden, sagt Ilker Çatak. In Marmaris habe er seinen Blick für Menschen und ihre Eigenarten geschärft. Die Faszination für das gemeinsame Schicksal ganz unterschiedlicher Individuen hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Tatsächlich gibt es in Deutschland immer wieder Eheschließungen unter ungleichen Voraussetzungen: zwischen Frauen, die naiv an die Liebe glauben, und türkischen Männern, die wissen, dass sie drei Jahre nach einer Heirat den deutschen Pass bekommen. Meist lassen sie sich dann scheiden.