Wie Kapitalismuskritik jetzt ins Kino kommt

Die gegenwärtige Situation wird allerdings historisch erklärt – vor allem mit Rückblicken ins 19. Jahrhundert – und angereichert mit Seitenblicken nach Asien, Afrika. Pemberton sagt: "Für mich ist es wie eine Zeitreise. Auf gewisse Weise sind das doch die wichtigsten Stationen der Historie. Die Weltkriege, der Kolonialismus, ich meine: All das kennen wir, aber wir haben all das noch nie in der Geschichte des Kapitals gehört, in der Geschichte dieser unsichtbaren, die eigene Form verändernde Macht."

Sprunghaft und plakativ

Nur ist die Zeitreise dann doch zu sprunghaft, um auch noch aufschlussreich zu sein. Zu sprunghaft und zu plakativ: Denn der Film argumentiert zwar dagegen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, aber er zieht doch die eigenen filmischen Mittel aus dieser Entwicklung. Ganz und gar verliebt ist die Kamera in Luxusyachten und deren glänzende Oberflächen, in Cabrios auf Küstenstraßen, in das Glitzern der Kaufhäuser zur Weihnachtszeit. Und verliebt darin, diese Bilder ihrem grauen Gegenpart entgegenzustellen: Aufnahmen von tristen Plattenbauten, von Obdachlosen am Straßenrand, Arbeitern, die an Wolkenkratzern über der New Yorker Skyline hängen, um Symbole des Kapitalismus aufzuhängen.

Der Zuschauer kann das als mutige filmische Übersetzung des Problems verstehen, er kann aber auch finden, dass der Film sich an dem bedient, was er anklagt: am Fortführen, Anreichern, Bebildern und Festschreiben der Gegensätze. Wer seine Zuschauer aufklären oder etwas erklären will, muss ihnen vermutlich ein paar trockene Statistiken mehr zumuten.