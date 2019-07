Würde man Pierre-Paul im echten Leben begegnen, man würde ihn wohl ebenso fluchtartig sitzenlassen, wie es seine Freundin in der Eröffnungssequenz von Denys Arcands neuem Film "Der unverhoffte Charme des Geldes" tut. Der promovierte Philosoph ist ein an der Welt verzweifelnder Welpe in Menschengestalt, überzeugt von seinem, zugegebenermaßen, überdurchschnittlichen Intellekt, aber unfähig, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Was Pierre-Pauls eigener Theorie nach wiederum eine direkte Folge seines außergewöhnlichen Verstandes ist.

Langweiler mit Luxusproblemen

Da "Der unverhoffte Charme des Geldes" eine kapitalismuskritische Satire und Pierre-Paul ihr verkopfter Protagonist ist, macht ihn natürlich auch Geld nicht glücklich. Also bleibt er jobtechnisch unterhalb seiner intellektuellen Möglichkeiten und verdingt sich als Kurierfahrer in Montreal. Doch selbst im beschaulichen Kanada lauert das die eigene Moral herausfordernde Schicksal und so fällt dem Existentialisten schon bald das vermeintliche Unglück vor die Füße: zwei Geldsäcke mit millionenschwerer Beute aus einem blutigen Raubüberfall. Und was tut Pierre-Paul als mündiger Bürger und ausgemachter Langweiler natürlich? Er sackt den schnöden Mammon ein und sieht sich fortan mit einem immensen Luxusproblem konfrontiert.