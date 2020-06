Heldenbefragung im Kino: Der Fall Richard Jewell

Glaubt man dem Film uneingeschränkt, haben also auflagenheischende Journalisten und eine unter Erfolgsdruck stehende Regierungsbehörde mutwillig das Leben eines echten Helden zerstört. Tatsächlich haben sowohl das FBI als auch diverse US-Medien im Fall Richard Jewell gravierende Fehler begangen. Problematisch ist jedoch die Inszenierung Eastwoods. Der als Trump-Unterstützer bekannte Republikaner separiert die Parteien allzu offensichtlich in Gut und Böse und sorgt dafür, dass die Sympathien klar verteilt sind.

Medienschelte eines Trump-Anhängers

Kein gutes Haar lässt Eastwood an den Medien im Allgemeinen und an Kathy Scruggs im Speziellen – sie war die Journalistin, deren Artikel die Diskreditierung Jewells angestoßen hat. Der Film porträtiert sie als zynische Frau, die nur auf die große Story aus ist und im Bedarfsfall Sex gegen Informationen tauscht. Wehren kann sie sich gegen diese von Kollegen bestrittenen Vorwürfe nicht, denn Scruggs ist 2001 verstorben. Ausgewogen wirken Eastwoods Regie- und Drehbuchentscheidungen keineswegs. Der Film hat eher den Beigeschmack einer Wahlempfehlung. Denn Fake News, so die alles andere als subtile Botschaft, können echte Helden zerstören.