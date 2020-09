Spionin durch Zufall: Die filmreife Geschichte der Marthe Cohn

Hartnäckigkeit kann auch ganz schön nerven

Bereits zwei Drittel der Filmhandlung sind vergangen, als die Dokumentation die Spionagetätigkeit von Marthe Cohn im Detail beleuchtet. Denn Regisseurin Nicola Hens möchte nicht die Hollywoodfilm-tauglichen Thrillermomente in den Vordergrund stellen, sondern Marthe Cohn in ihrer ganzen Komplexität zeigen. "Chichinette" blickt zwar oft in die Vergangenheit, kommt aber ohne historisches Filmmaterial aus. Nur selten werden alte Fotos abgefilmt oder vereinzelte Erinnerungen als animierte Szenen nachgestellt. Der Großteil der Dokumentation bewegt sich in der Gegenwart, die Kamera konzentriert sich voll und ganz auf die starke Persönlichkeit und die Wirkung von Marthe Cohn auf ihr Umfeld, die wegen ihrer Hartnäckigkeit "Chichinette" genannt wurde: "kleine Nervensäge".

Ständig an ihrer Seite ist Cohns Ehemann Major, ein ehemaliger Neurochirurg, mit dem sie seit über 60 Jahren verheiratet ist. Auf den Vortragsreisen fährt er den Wagen, präsentiert ihre gesammelten Orden, spaziert mit ihr durch die verschiedenen Orte, immer Hand in Hand. Auch er ist fasziniert von dem Elan seiner Frau und auch er wusste jahrzehntelang nichts von ihrer Spionagetätigkeit.