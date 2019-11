Warum die Filmgeschichte allmählich verschwindet

Jetzt, wo wir uns so darüber freuen, dass alle Filme jederzeit und überall verfügbar sein sollen, verabschiedet sich die Film-Historie allmählich aus dem allgemeinen Bewusstsein. Die Münchner Hochschule für Fernsehen und Film verlangt von ihren Studierenden für einen Abschluss immerhin noch einen Schein in Filmgeschichte.

Selbst Filmstudenten kennen keine Klassiker mehr

Michaela Krützen lehrt Filmgeschichte an der HFF und hat sich auf die veränderten Bedingungen eingestellt: "Die Studenten, die heute an die Hochschule für Fernsehen und Film kommen, müssen die Filmgeschichte eigentlich erst entdecken", sagt sie.

"Als ich angefangen habe zu unterrichten, was nun drei Jahrzehnte her ist, da war das etwas Kostbares: Man hat den Sonntagnachmittag vor irgendeinem Western verbracht, der öffentlich-rechtlich ausgestrahlt wurde. Und man hat sich – ohne es zu merken – so ein seltsames Filmwissen angeeignet." Michaela Krützen, Professorin an der HFF München

Das hat nach Einschätzung der Professorin in den 1990er-Jahren mit VHS ein bisschen, vor allem aber mit der DVD nachgelassen. Alles schien verfügbar, trotzdem wurden die Kenntnisse nicht mehr, sondern weniger, denn: "Wenn man alles Aktuelle oder Halb-Aktuelle schauen kann, bevorzugt man als junger Mensch erst einmal das. Ich habe also damit zu tun, dass selbst das, was man Klassiker nennt, nicht mehr vorausgesetzt werden kann."

Was früher flott erzählt war, lässt viele heute gähnen

Was den Zugang zur Filmgeschichte zusätzlich erschwert, ist das in der Regel viel langsamere Erzähltempo älterer Filme. Für die Filmhistorikerin eine besondere Herausforderung: "Ich versuche zum Teil auch, ein Stück Übersetzungsarbeit zu leisten, um Studierende in Filme verliebt zu machen, bei denen wir – wenn man das auf dem Laptop alleine zu Hause guckt – vielleicht denken würden: 'Nach fünf Minuten sind die raus.'"

Filme von Jean-Luc Godard zum Beispiel, der mit "Außer Atem" einen Klassiker der Nouvelle Vague gedreht hat. Für ihre eigene Generation – Krützen ist Mitte 50 – hätten Godards Arbeiten noch einen gewissen Zug gehabt, man habe sie sogar als "recht flott erzählt" empfunden. Für Zwanzigjährige von heute seien sie eine Herausforderung, durchzuhalten.