Filmgeschichte auf Fotos: Ausstellung kündigt Hofer Filmtage an

Eine neue Ausstellung in der Hofer Freiheitshalle wirft einen Blick auf die Filmwelt. Zu sehen sind 60 Arbeiten des renommierten Fotografen Michael Friedel, der für Magazine wie "Stern" und "Spiegel" den Regisseur Rainer Werner Fassbinder, die Schauspielerin Hanna Schygulla und den Kameramann Michael Ballhaus bei Dreharbeiten in den 1970er Jahren intensiv begleitet hat.

Ausstellung zeigt Filmschaffende bei der Arbeit hinter den Kulissen

So entstanden historische Dokumente, wie etwa Hanna Schygulla in der Garderobe, Fassbinder beim Drehbuch schreiben oder Fotos von den ersten Dreharbeiten mit 360-Grad-Kameraschwenks bei der Produktion des Fassbinder-Films "Martha" 1973. Bei den Fotos spüre man, wie nah der Fotograf an seine Protagonisten herangekommen sei, so Hofs Kulturamtsleiter Peter Nürmberger.

"Man sieht zum Beispiel, dass Fassbinder zwei Gesichter hatte. Mal ist er der Berserker, der in der Gestaltung von Theater und Filmen keine Kompromisse kannte. Und dann sieht man in den Bildern auch seine Sensibilität." Peter Nürmberger, Kulturamtsleiter der Stadt Hof

Die Ausstellung wird bewusst wenige Tage vor den am 25. Oktober beginnenden "56. Internationalen Hofer Filmtagen" eröffnet. Fassbinder, Schygulla und Ballhaus waren mehrfach auf dem Hofer Festival. Auch wenn der Regisseur Fassbinder durchaus ein ambivalentes Verhältnis zur Stadt hat. Legendär sei zum Beispiel sein Rauswurf aus einem Hofer Hotel und sein böses Zitat "Hof bleibt doof, da helfen keine Filme", erinnert sich Kulturamtsleiter Nürmberger im BR-Gespräch.