Filmfestspiele von Venedig: So war das erste Wochenende

Der jugendliche Paul Arteides muss nach dem Tod seines Vaters in die Rolle des Erlösers hineinwachsen. Dennis Villeneuve, der kanadische Regisseur, hat die Geschichte, die an die Königsdramen Shakespeares erinnert, mit seinem besonderen Gespür für Räume und Landschaften als ein begeisterndes Spektakel voller poetischer Momente verfilmt, so laut wie still, als ein so formal widersprüchliches Drama, dessen Geschichte nicht entscheidend ist, sondern die fantasievolle Umsetzung mit riesigen Sandwürmern, libellenartigen Hubschraubern und Festungen, die an den europäischen Beton-Brutalismus in der Architektur erinnern.

"Spencer" über Lady Diana enttäuscht in Venedig

Sie hätten einen Film für die große Leinwand gemacht, meint Villeneuve, der in jeglicher Hinsicht so eindringlich wie möglich sein sollte.

Wie "Spencer" erzählt auch "Dune" eine royale Geschichte – nur eine, die deutlich inspirierter erscheint als die von Lady Diana. Pablo Larrain, dem 2016 mit "Jackie" über Jacqueline Kennedy ein großartiger Film gelang, kann der Princess of Wales nicht viel abgewinnen – und belässt sie recht einfallslos in der Opferrolle. "Spencer" gehörte bisher zu den Enttäuschungen in Venedig.