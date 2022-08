Filmfestspiele Venedig: Von Weltuntergang nichts zu spüren

Dass die Welt, wie wir sie kennen, untergehen oder zumindest enden könnte – davon ist in Venedig nichts zu spüren. Italienische Großfamilien verbringen mit oft sehr vielen Kindern die Tage am Strand, während 50 Meter weiter der Rote Teppich vor dem Palazzo del Cinema nochmal gesaugt wird. Das Nebeneinander von Ferienlaune und -launen sowie einem der wichtigsten internationalen Filmfestivals gestaltet sich wie immer. Dass wir uns mit unserer Zivilisation auf einen Abgrund zubewegen könnten, was den nach wie vor hemmungslosen Ressourcenverbrauch, den Klimawandel und nicht immer beherrschbare Techniken betrifft, ist dann das Thema des Eröffnungsfilms "White Noise" des US-Regisseurs Noah Baumbach. Er wird heute Abend mit seinen Hauptdarstellern Greta Gerwig, Adam Driver und Don Cheadle über den Roten Teppich laufen. Sein neues Drama handelt von einem Chemieunfall, der eine amerikanische Kleinstadt in eine Zeitrechnung davor und danach katapultiert.

Kein deutscher Film im Wettbewerb

Um die Angst vor dem Tod und den hilflosen Versuch, das Chaos der Welt zu beherrschen, geht es in diesem so alltagsabsurden wie bizarr apokalyptischen Film. Er macht in Venedig den Auftakt für eine Abfolge von US-Produktionen, die sich im Wettbewerb der Filmfestspiele als kommende Oscaranwärter präsentieren wollen, neben Produktionen aus Iran. Einen deutschen Film sucht man auch dieses Jahr wieder vergebens in der Konkurrenz.

Solidarität mit inhaftierten Filmemachern und Künstlern

Das Filmfestival in Venedig, das heute Abend eröffnet wird, will sich während seiner 79. Ausgabe mit inhaftierten Filmemachern und Künstlern solidarisieren. Geplant sind zwei Aktionen, bis am 10. September der Goldene Löwe vergeben wird.