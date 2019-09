Filmfestspiele Venedig: eine politische Mostra del Cinema

Es war in vielen und in ihren besten Momenten eine sehr politische Mostra del Cinema – und die Preisverleihung gestern Abend konnte da mithalten. Der wunderbar sinnliche und surreal erotische Animationsfilm "No. 7 Cherry Lane" des Hongkong-Chinesen Yonfan wurde mit dem Silbernen Löwen für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Yonfan erklärte, bei allen seinen Filmen sei er immer wieder für die undramatische Erzählweise und die angeblich schlechten Drehbücher kritisiert worden – und jetzt habe er den Preis für das Drehbuch gewonnen!

"People always complaint that my movies is lack of a drama and the writing is not good. Today I got the best script! You can not tell, how happy I am." Yonfan, Regisseur

Regisseur Yonfan hofft auf Rückkehr der Freiheit für die Menschen in Hong Kong

"No. 7 Cherry Lane" erzählt von einem Studenten, der sich gleichzeitig in eine Mutter und in deren Tochter verliebt. Der Film ist zudem eine Liebeserklärung an den melting pot Hongkong in unruhigen Zeiten. Er spielt im Jahre 1967. Man sieht, wie damals gegen die britische Kolonialmacht demonstriert wurde – so wie in diesen Tagen gegen die drohende chinesische Herrschaft - und das in einer Stadt, deren Bürger immer für die Meinungsfreiheit kämpften. Yonfan hielt im Palazzo del Cinema ein flammendes Plädoyer für Demokratie und Menschenrechte, in der Hoffnung, dass man sich in Hongkong bald wieder frei fühlen und bewegen könne:

"Now we lost even the freedom to walk on the street. I hope that Hong Kong could be normal and we can be free again." Yonfan, Regisseur

Französische Schauspielerin Ariane Ascaride als beste Darstellerin ausgezeichnet

Die französische Schauspielerin Ariane Ascaride bekam als beste Darstellerin des Festivals einen Silbernen Löwen – sie spielt in der französischen Produktion "Gloria Mundi" die Mutter einer Familie, die in Marseille um das wirtschaftliche Überleben kämpft. Ascaride erinnerte in ihrer Rede an ihre Vorfahren, die ehedem Süditalien auf einem Schiff verließen, um dort der Misere der Armut zu entgehen und woanders ihr Glück zu finden.

Luca Marinelli als bester Darsteller in der BR-Koproduktion "Martin Eden" ausgezeichnet

Das italienische Kino wurde diesmal reich belohnt: Der Dokumentarfilm "Die Mafia ist nicht mehr das, was sie einmal war" bekam den Spezialpreis der Jury – und der Schauspieler Luca Marinelli wurde für die Jack-London-Verfilmung "Martin Eden" als bester Darsteller ausgezeichnet, für ein Werk, an dem auch der Bayerische Rundfunk als Koproduzent beteiligt ist.

Eine weitere deutsche Koproduktion wurde mit dem Preis für die beste Regie bedacht – der neue Film "Über die Unendlichkeit" von Roy Anderson. In episodisch absurden Vignetten denkt der schwedische Regisseur über die Natur des Menschen nach, von einer Frau, die gerne Champagner trinkt, bis zu Männern, die die Welt erobern wollen und dafür Kriege führen.

Polanski erhält Großen Preis der Jury für "J’accuse"

Der wegen sexueller Übergriffe umstrittene Regisseur Roman Polanski wurde mit dem Großen Preis der Jury für "J’accuse" ausgezeichnet, ein Historienfilm über die Dreyfus-Affäre in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts.

"Joker" als Anklage gegen die Auswüchse des Kapitalismus

Den Goldenen Löwen erhielt ein Film, der ebenfalls vom Geworfensein des Menschen auf die Welt erzählt, wenn auch ganz anders – nämlich in Anlehnung an das amerikanische Blockbusterkino. Hauptdarsteller Joaquin Phoenix liefert eine verstörende Performance.

Regisseur Todd Phillips hat kein stereotypes Actionkino inszeniert, sondern eine düstere sowie faszinierend choreographierte und ausgestattete Anklage gegen die Auswüchse des Kapitalismus. Obwohl der Film 1981 spielt, also zu Beginn der Präsidentschaft von Ronald Reagan, meint er durchaus die Gegenwart. Stilistisch orientiert sich Phillips weniger am gängigen US-Specialeffectskino, sondern an den Produktionen Martin Scorseses der Siebziger- und frühen Achtzigerjahre. "Joker" ist eine Hommage an Vorbilder wie "Taxi Driver". Der reiche Bürgermeisterkandidat im Film, ein skrupel- und empathieloser Tycoon in New York, wirkt hingegen wie ein Spiegelbild von Donald Trump.

Mit dem Goldenen Löwen von Venedig ist "Joker" jetzt der große Favorit für die nächste Oscarverleihung im Februar. Bereits in fünf Wochen läuft der Film in den deutschen Kinos an.