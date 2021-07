Warum "Annette" beim Filmfestival in Cannes nicht ganz überzeugt

Zur Premiere des Eröffnungsfilms "Annette" kam Regisseur Leos Carax am Abend ohne Krawatte, ohne Fliege zur Premiere: Mit luftig weitem Hemd schlenderte er über den roten Teppich. Nach der Eröffnungszeremonie begannen mit Carax' Liebesfilm, dem Musical "Annette", die Filmfestspiele in Cannes dann wirklich.

Und die Exposition des Films war ein Geschenk für diesen Abend - eine Feier der Sinnlichkeit und zugleich ein Aufruf: still zu sein und sich einzulassen auf das Erlebnis Kino. Genau für dieses Erlebnis steht der Regisseur auch: Zwischen Traum und Realität, zwischen Wahn und Wirklichkeit, schwankt auch dieser Film und erinnert damit an "Holy Motors", den Leos Carax vor neun Jahren in Cannes vorstellte.

Im Zentrum von "Annette" steht ein junges Paar. Er: der nihilistische Alleinunterhalter am Rande zum Wahnsinn. Und sie: anmutig, eine Opernsängerin, die jeden Abend in die Rolle einer anderen liebenden und sterbenden Frau schlüpft. Immer wieder zeigt Leos Carax seine Figuren auf Spiegeln oder Screens, immer wieder stehen und gehen sie zwischen Säulen, wie gefangen in der Welt zwischen Spektakel und Simulation. Er verliert darüber den Verstand, was Adam Driver mit großer Glaubwürdigkeit spielt.

Kino-Erlebnis beim Filmfestival in Cannes

Einiges ist berührend an diesem Film – die kluge Arbeit mit Farben zum Beispiel. Grün und Rot bestimmen das Bild, werden latent den Hauptfiguren zugeordnet und tragen zur Atmosphäre der Ausweglosigkeit bei. Und doch fällt – nicht zum ersten Mal bei Carax – die Arbeit mit Effekten, die Spiegelung der Künstlichkeit unserer Welt auf den Film selbst zurück. All das sorgt auch für Distanz zum Dargestellten. Und auch die assoziative Traumreise, die "Holy Motors" 2012 so beeindruckend ermöglichte, gelingt in diesem Film nicht ohne Weiteres.

Die Intensität der Exposition, die einen sofort für das Erlebnis Kino einnahm, hält der Film also nicht durch. Aber dieser eine Moment war einiges wert am Eröffnungsabend der 74. Filmfestspiele in Cannes.