Filmfestival "goEast": Russische Filme aus dem Programm genommen

Beim Filmfestival "goEast" in Wiesbaden sind wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine einige russische Filme aus dem Programm genommen worden. So werden bei dem am Dienstag nach Ostern beginnenden Festival des mittel- und osteuropäischen Films vier ursprünglich vorgesehene russische Streifen nun doch nicht gezeigt werden, wie das Festival am Mittwoch mitteilte.

Stattdessen wurde kurzfristig ein Film des Anfang April im ukrainischen Mariupol von russischen Soldaten getöteten Filmemachers Mantas Kvedaravičius aus Litauen ins Programm aufgenommen. Auch werden ukrainische Produktionen zu sehen sein, zudem beriefen die Veranstalter eine aus dem Land kommende Filmproduzentin in die Jury des Wettbewerbs: Natalia Libet.

Keine mit staatlichen Geldern produzierten Filme aus Russland

Produktionen von Libet, die bei ESSE Production House and Digital Religion in Kiew tätig ist, wurden auf internationalen Filmfestivals gezeigt. Die ukrainische Produzentin musste kriegsbedingt ihren Wohnort verlassen und lebt derzeit im westukrainischen Lwiw.

Die Festivalleitung hatte bereits vor wenigen Wochen erklärt, dass sie keine mit staatlichen Geldern produzierten Filme aus Russland bei "goEast" zeigen werde. Neben den zunächst drei davon betroffenen Produktionen wurde noch ein weiterer russischer Film von dessen Produzenten kurzfristig zurückgezogen.

Große ukrainische Delegation ist zu Gast

"Der Krieg hängt natürlich wie ein dunkler Schatten über dem gesamten Programm", sagte Festivalleiterin Heleen Gerritsen. Umso mehr freue sie sich über die Anwesenheit einer großen ukrainischen Delegation bei dem Festival.

Gezeigt werden bei "goEast" vom 19. bis 25. April insgesamt 87 Filme aus 43 Ländern. Dazu gehören 15 Deutschlandpremieren, eine internationale Premiere und fünf Weltpremieren. Weiter gehören zum Programm drei filmhistorische Sektionen, Vorträge, Filmgespräche und ein neues Begleitprogramm, das unter dem Titel "Cinema Archipelago" neue Rezeptionsräume für das Kino und audiovisuelle Kunstformen eröffnen soll.

Im Wettbewerb konkurrieren aktuelle Filmproduktionen aus Mittel- und Osteuropa um die von der internationalen Jury verliehenen drei Hauptpreise des FestivaIs, darunter die mit 10.000 Euro dotierte "Goldene Lilie". Erwartet werden knapp 200 Gäste aus der Filmbranche Mittel- und Osteuropas.

Ein Interview mit der Festivalleiterin Heleen Gerritsen können Sie am Sonntag hören in der Sendung: BR24 am Sonntag: Die Kultur um 12.35 und 21.05 Uhr. Oder später im Podcast hier nachhören.