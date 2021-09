Filmfestival der Menschenrechte: "Solidarität und Widerstand"

Das 12. Internationale Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte wird seine Filme bei seiner diesjährigen Ausgabe sowohl in den Kinos als auch über einen Streamingkanal zeigen. Bei seiner hybriden Veranstaltung präsentiert das Festival 41 Spiel- und Dokumentarfilme aus 31 Ländern.

Menschenrechte im Film

Eröffnet wird das 12. Filmfestival der Menschenrechte mit dem Erstlingswerk "Pebbles" des indischen Regisseurs Vinothaj P.S. am 29. September 2021 um 19.00 Uhr in der Nürnberger Tafelhalle. Bis zum 6. Oktober werden 20 Filmschaffende aus aller Welt zu Gast sein. Das Organisatoren-Team betont die Bedeutung des Festivals in Deutschland als Plattform für Filmemacher und -macherinnen, die sich Menschenrechtsthemen annehmen.

Corona vergrößert gesellschaftliche Spannungen

Dies gelte vor allem in Pandemiezeiten, in denen global viele Menschen auch beim Thema Impfsolidarität ausgegrenzt werden. Deshalb liege ein besonderer Fokus bei dem diesjährigen Festival auf den Themen Solidarität und Widerstand, so das Festival-Team. Es gehe darum, den Filmschaffenden ein Forum zu bieten, um die gesellschaftlichen Spaltungen und nationalen Interessen, die gerade durch die Pandemie weltweit sichtbar wurden, aufzuzeigen und ihnen etwas entgegenzusetzen.

Filmfestival auch vom Sofa aus

"Zugleich verstehen wir unser Festival als Versuch einer gelebten solidarischen Praxis, die unterrepräsentierten Stimmen Gehör verschaffen möchte und sich um ein faires Miteinander aller bemüht", sagt Festivalleiterin Andrea Kuhn. Erstmals können zwei Drittel der Festivalfilme von zuhause aus angeschaut werden. Sie sind per Streaming über die Plattform Cinemalovers des Filmhaus Nürnberg abrufbar.

Filmfestival nur alle zwei Jahre

Im Wettbewerb um den "Internationalen Nürnberger Filmpreis der Menschenrechte" sind acht Filme vertreten. Der Gewinner des mit 2.500 Euro dotierten Preises wird am 6. Oktober ausgezeichnet. Außerdem wird auch ein mit 1.000 Euro dotierter Publikumspreis vergeben. Das Internationale Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte (Nuremberg International Human Rights Film Festival - NIHRFF) ist nach eigenen Angaben Deutschlands größtes und ältestes Filmfestival zum Thema Menschenrechte. Es findet seit 1999 alle zwei Jahre statt.