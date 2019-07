Filmfest München: Ralph Fiennes erhält Ehrenpreis

Vom englischen Patienten zu Lord Voldemort

Der 56-Jährige Fiennes wird aber nicht nur als Darsteller, sondern auch für seine Regiearbeit ausgezeichnet. So wurde im Anschluss an die Preisverleihung Fiennes neuer Film "Nurejew – The White Crow" gezeigt. Er erzählt die Geschichte des sowjetischen Ballettstars Rudolf Nurejew. Fiennes selbst spielt darin die Rolle des berühmten Leningrader Ballettmeisters Alexander Puschkin. Der Film soll am 26. September ins deutsche Kino kommen.

Ralph Nathaniel Fiennes – weil er Adel in seiner Ahnenreihe hat, wird gelegentlich auch Twisleton-Wykeham-Fiennes als Nachname genannt – wurde 1962 in Suffolk geboren. Nach der Schule studierte er zunächst Malerei in London, entschloss sich dann aber doch, Schauspiel zu studieren. Seine Karriere startete Fiennes Mitte der 80er-Jahre als Theaterschauspieler, unter anderem als Mitglied der Royal Shakespeare Company. Mit seiner Rolle eines Lagerkommandanten in "Schindlers Liste" (1993) von Steven Spielberg gelang Fiennes der internationale Durchbruch. Er wurde für den Oscar nominiert, ebenso wie für seinen Part in "Der englische Patient" (1996) von Anthony Minghella.

Ein vielseitiger Darsteller

Weitere Kinoerfolge waren "Brügge sehen… und sterben" oder "Grand Budapest Hotel". In der sehr schrägen Tragikomödie von Wes Anderson aus dem Jahr 2014 gab Fiennes einen ebenso galanten wie windigen Concierge. Legendär auch seine Darstellung als Finsterling Lord Voldemort in "Harry Potter" oder als "M" in "James Bond". Schon diese Aufzählung zeigt: Ralph Fiennes ist ein äußerst vielseitiger Darsteller: Er kann böse und verletzliche, dramatische und komische, kalte und sensible Charaktere höchst überzeugend verkörpern. Und am besten ist er da, wo er seinen Figuren ihre Widersprüche und Geheimnisse lassen darf.

Der CineMerit Award wird zum 22. Mal vergeben. Preisträger waren unter anderem Isabelle Huppert, Geraldine Chaplin, Mario Adorf und Milos Forman. Ralph Fiennes' Schauspielerkollege Antonio Banderas wurde bereits am Samstag mit dem CineMerit Award ausgezeichnet.