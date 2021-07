Filmfest München: Publikumspreis für "Trans – I Got Life"

Das Kulturradio des Bayerischen Rundfunks suchte nach der Corona-bedingten Filmfest-Pause im vergangenen Jahr erneut in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung die beliebteste Produktion auf dem diesjährigen 38. Filmfest München. Über seinen Favoriten konnte das Publikum online abstimmen. BR-Kinoexperte Markus Aicher übergab am Samstagabend die Trophäe zusammen mit Susanne Hermanski von der SZ.

Über den Film

Was bedeutet es eigentlich, trans zu sein? Was lässt Menschen eine Reise der Selbstverwirklichung antreten, die mit so vielen Zweifeln, Schmerzen und Veränderungen verbunden ist? Dieser Dokumentarfilm begleitet sieben Transmenschen auf dem Weg zu sich selbst und zeigt, wie vielseitig die Wege aussehen können und mit welchen Hürden sie oft gespickt sind.

Die Protagonistinnen und Protagonisten sprechen offen über ihre sehr persönlichen, oft sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit ihrer Umwelt und den eigenen Identitätskonflikten. Der Film ist eine Reise in die Zwischenwelten jenseits festgeschriebener Geschlechternormen, in intime Lebensräume und in die Chirurgie, die zum Kreißsaal für eine zweite Geburt wird.

Regie: Imogen Kimmel, Doris Metz

Kamera: Sophie Maintigneux

Musik: Gregor Schwellenbach

Produzent/-innen: André Schäfer, Imogen Kimmel, Doris Metz

Produktionsfirma: FLORIANFILM GMBH, kimmel & metz filmproduktion UG

Die Preisverleihung

Der Bayern 2- und SZ-Publikumspreis wurde am Samstag, 10. Juli 2021, um 19.00 Uhr im Rahmen der feierlichen Abschlussveranstaltung im Carl-Orff-Saal im Gasteig überreicht. Für den Preis konnte das Publikum online seinen Favoriten aus dem gesamten Filmfest-Programm auswählen. Zusätzlich zur Auszeichnung erhielten die Preisträgerinnen ein Jahresticket für zwei Personen für alle bayerischen Kinos.

Bisherige Gewinnerfilme: