Filmfest München: Open-Air-Kinos in der ganzen Stadt geplant

Das Filmfest München wird trotz der Corona-Pandemie stattfinden, allerdings mit einem angepassten Konzept: "Alle Filme werden vor großem Publikum in einem unserer Open-Air-Kinos präsentiert", teilte Festivalchefin Diana Iljine am Freitag mit. Bereits im vergangenen Sommer habe man Premieren unter freiem Himmel feiern können - das solle heuer nun im großen Format passieren. Zudem hoffe man, dass die Filme auch in den Partnerkinos gezeigt werden können.

Ende Juni sollen aber vor allem in den Freiluftkinos rund 60 nationale und internationale Filmproduktionen zu sehen sein. "Wir wollen ein starkes Signal für das kulturelle Miteinander senden", sagte Iljine. Der vergangene Sommer habe tragfähige Lösungen aufgezeigt – auch unter Pandemie-Bedingungen. Man plane "mit manchen Fragezeichen und viel Flexibilität".

Welche Open-Air-Kinos geplant sind

Iljine und ihr Team rechnen mit mindestens sechs Open-Air-Kinos, die vom 24. Juni an bis zum 3. Juli bespielt werden, darunter sind bekannte Orte wie das Kino am Olympiasee und das Kino "Mond & Sterne" im Westpark, aber auch neue Spielstätten sollen entstehen, wie etwa am Institut Français in Schwabing, am "Bahnwärter Thiel" im Stadtteil Sendling oder an der Pasinger Fabrik.

Natürlich werde überall ein Hygiene- und Sicherheitskonzept umgesetzt, versprechen die Organisatoren. Zudem unterstütze das Filmfest einen Vorstoß Münchner Kulturveranstalter für ein Testkonzept, das den Menschen wieder gemeinsamen Kulturgenuss ermöglichen solle.