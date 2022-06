Filmfest München legt Fokus auf Ukraine und Russland

In die Wüste geschickt hat sich Ben (Luzer Twersky) im Film "Nicht ganz koscher – Eine göttliche Komödie" glatt selbst. Um den Verkuppelungsversuchen seiner Familie in Jerusalem zu entgehen, bietet er sich kurzerhand an, nach Alexandria zu fliegen, um die einst größte jüdische Gemeinde der Welt zu retten.

Biopic und Zeitgeistdoku zu Rex Gildo

"Rex Gildo – Der letzte Tanz" ist Biopic und Zeitgeistdoku in einem: Als Schlagersänger Rex Gildo konnte der gebürtige Bayer Alexander Ludwig Hirtreiter, so sein bürgerlicher Name, seine Talente entfalten und sein Publikum begeistern. Mit allen Möglichkeiten, die das Showbusiness bereithielt, und mit allem Tribut an eine Öffentlichkeit, die ihre Stars lange nur in den Grenzen eines konservativ-kleinbürgerlichen Mainstreams duldete.

Mit "Champagner für die Augen – Gift für den Rest" erinnert sich der Münchner Filmemacher und Schwabing-Urgestein Klaus Lemke anhand von zahlreichen so humorvollen wie detailreichen Anekdoten und Filmausschnitten seiner eigenen Werke an das Lebensgefühl der 70er Jahre in Stadt und Land.

In "The Princess", der ersten Kino-Dokumentation über das tragische Leben der Prinzessin von Wales, begibt sich der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins auf eine Zeitreise in die 80er- und 90er-Jahre und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer an Lady Dianas Leben, Vermächtnis und ihrem tragischen Tod aus einer völlig neuartigen Perspektive teilhaben.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa