Bei den von den Jurys vergebenen Preisen hat beim diesjährigen Filmfest München das lateinamerikanische Kino triumphiert. Die drei wichtigsten internationalen Preise gingen an zwei Produktionen aus Brasilien sowie an eine aus Peru.

Gespannt war man vor allem auf den neu ins Leben gerufenen CineCoPro-Wettbewerb für herausragende Koproduktionen mit deutscher Beteiligung. Es ist in Deutschland der erste Preis, der in diesem Sinne internationale Zusammenarbeit fördert und so das unterschiedliche Kulturen verbindende Prinzip der Kooperation in den Vordergrund stellt.

Ausgezeichnete internationale Zusammenarbeit

Der brasilianisch-deutsche Film "The Invisible Life of Eurídice Gusmao" gewann schon vor ein paar Wochen beim Festival von Cannes in der Reihe "Un Certain Regard" den Hauptpreis. Nun wurden in München Viola Fügen und Michael Weber von der Berliner Firma Pola Pandora als beste Koproduzenten ausgezeichnet.

Der brasilianische Regisseur Karim Aïnouz lebt schon seit einigen Jahren in Deutschland. Er begreift den Preis als wichtigen Schritt, die kulturelle und wirtschaftliche Partnerschaft Deutschlands mit Künstlern auf der ganzen Welt endlich entsprechend hervorzuheben.