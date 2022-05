Iris Berben: "Natürlich fragt man sich: Was machst du hier?"

"Triangle of Sadness" heißt die neue Gesellschaftssatire von Ruben Östlund. Schon vor fünf Jahren wurde der schwedische Regisseur in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Damals für die Satire "The Square". Diesmal ist er wieder mit einer schwarzhumorigen Komödie am Start. Darin spielt der US-Amerikaner Woody Harrelson den marxistischen Kapitän einer Luxusjacht. Mit an Bord die schweizerische Schauspielerin Sunny Melles, als Frau eines russischen Oligarchen – und Iris Berben, die einzige deutsche Schauspielerin, im Wettbewerb des diesjährigen Filmfestivals. Ein Festival, das vom Ukrainekrieg überschattet wird.

Von der einen in die nächste Ausnahmesituation

Von Normalität will Iris Berben deshalb nicht sprechen. Auch wenn das Festival wieder zu seiner ursprünglichen Größe zurückgefunden habe. Das Filmfest in Cannes feiert seine 75. Ausgabe. Aber auch zwei Jahre nach Ausbruch von Corona: Normalität sieht anders aus. Es wird viel gesprochen über russische Aggression und Propaganda. Kiril Serebrennikow, der einzige russische Regisseur, im Wettbewerb mit seinem Kostümfilm über die Frau von Tschaikowski, steht in der Kritik, sich nicht deutlich genug zu positionieren. Der Krieg in der Ukraine ist allgegenwärtig.

Politische Diskussionen, unpolitische Filme

Cannes sei politischer geworden, stellt auch Iris Berben fest. "Das war's ja nicht unbedingt immer – das große politische Festival, im Gegensatz zu Berlin. Und das macht auch was mit einem selber. Natürlich fragt man sich: Was machst du hier?"

Elf Filme feierten in der ersten Woche ihre Premiere. Starke Filme von so berühmten Regisseuren wie dem US-Amerikaner James Gray, dem Franzosen Arnaud Despechin, dem Polen Jerzy Skolimowski oder eben dem Schweden Ruben Östlund. Aber politisch sind sie alle nicht. Das fällt auf.

Politische Töne in den Nebenkategorien

Auch der schwedische Thriller "Boy from Heaven" ist nicht politisch, aber Regisseur Tarek Saleh gelingt eine spannende Kriminalgeschichte, die er in der islamischen Universität Al Azhar in Kairo ansiedelt. "Boy from Heaven" ist eine Mischung aus "Der Name der Rose" und einem Schwedenkrimi.

Zum ersten Mal scheint es so, als ob die Nebenkategorie des Festivals sich kritischer zu Wort melden als der Wettbewerb. In "Un certain regard" finden sich in diesem Jahr viele junge, politische Stimmen, die aktuelle Themen frisch verhandeln, so wie die Österreicherin Marie Kreutzer, in dem einzigen deutschsprachigen Film in Cannes. Ihr Historiendrama "Corsage" zeigt den Kampf der österreichischen Kaiserin Sissy in einer von Männern dominierten Welt. Ein radikaler, unterhaltsamer und bildgewaltiger Film mit einer starken Vicky Krieps in der Hauptrolle.

Noch ist in Cannes nichts entschieden, auch Favoriten gibt es noch keine – viele berühmte Namen werden in der kommenden Woche noch über den Roten Teppich spazieren. Klar ist aber schon jetzt: Zum 75. Geburtstag des wichtigsten Filmfests der Welt fehlen die starken politischen Stimmen.