Filmfest: Fritz-Gerlich-Preis für Komödie "Nicht ganz koscher"

Bei der Verleihung des Fritz-Gerlich-Preises hat zum ersten Mal eine Komödie gewonnen: die BR/ARTE-Koproduktion "Nicht ganz koscher – eine göttliche Komödie". Die beiden Regisseure und Autoren des Films, Stefan Sarazin und Peter Keller, bekamen den mit 10.000 Euro dotierten Preis beim Münchner Filmfest überreicht - von Kardinal Marx und Martin Choroba von der Tellux-Grupe.

Treffen sich zwei Männer in der Wüste

Die Culture-Clash-Komödie "Nicht ganz koscher" erzählt von zwei Männern, die sich in der Wüste treffen: Der ultraorthodoxe Jude Ben (Luzer Twersky) aus New York will der winzigen jüdischen Gemeinde im ägyptischen Alexandria helfen. Diese benötigt für das Pessachfest einen zehnten Mann, sonst fällt ihr Besitz an den ägyptischen Staat. Mitten in der Wüste Sinai muss Ben allerdings auf Druck anderer Reisender aus dem Bus aussteigen und wird seinem Schicksal überlassen. Da liest ihn der Beduine Adel (Haitham Omari) auf, der gerade nach seinem Kamel sucht. Gemeinsam müssen sie durch die Wüste - und dabei auch gegenseitige Vorurteile überwinden.