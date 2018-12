Filmemacherin Charlotte Prodger gewinnt den Turner-Preis 2018

Sie sei ja selbst schon oft nominiert gewesen sagt die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Und sie wisse wie schlimm die Wartezeit sei. Sie habe da oft gesessen und gedacht "nun komm endlich zur Sache". Und genau das wolle sie tun. Charlotte Prodger ist die Gewinnerin des Turner-Preis 2018 keine Unbekannte in der Kunstwelt mehr aber auch keine, die sich an die große Bühne schon gewöhnt hat. Sie sei einigermaßen überwältigt sagt Prodger. Aus Bournemouth an der englischen Südküste stammt die nun preisgekrönte Künstlerin. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie mit Skulpturen, mit Drucken und vor allem und immer mehr aber auch mit Videos.

Inzwischen lebt und arbeitet die 44-Jährige in Glasgow. Dort in Schottland spielen auch die Geschichten die sie in der Turner-Preis Ausstellung erzählt. Es sind Geschichten vom Leben als lesbische Künstlerin in den ländlichen Regionen von Schottland. Videoclips aufgenommen mit dem Smartphone und unterlegt mit eigenen Texten: "Ja klar, was ich erzähle, das sind meine eigenen Erfahrungen aber vielleicht haben diese Erfahrungen auch andere gemacht, vor allem junge homosexuelle Menschen", erklärt Prodger.

Es ist Prodger-Zeit

So wie sie das Smartphone anwende, habe Charlotte Prodger der Kunst eine ganz neue Tür geöffnet, meint die Jury des Turner-Preises. Das internationale Interesse an ihrer Kunst ist in den vergangenen Jahren bereits spürbar gestiegen. Davon zeugen Ausstellungen in Norwegen, in New York oder auch in verschiedenen Städten in Deutschland. Bei der Biennale in Venedig im letzten Jahr vertrat Charlotte Prodger ihre schottische Wahlheimat. Ein britischer Kunstkritiker meinte bereits es sei jetzt Prodger-Zeit. Sie selbst kann damit nicht so viel anfangen: "Ich weiß gar nicht was ich darüber denken soll das ist alles so surreal. Ich hoffe dass ich mein Leben ganz normal weiterleben kann", sagt sie.

Der Turner-Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für zeitgenössische Kunst. Er ist mit insgesamt 40.000 Pfund dotiert, umgerechnet rund 45 000 Euro. Davon erhält die Siegerin 25.000 Pfund. Die anderen drei Nominierten jeweils 5000 Pfund. Die Ausstellungen zum Turner-Preis mit den Arbeiten von Charlotte Prodger ist noch bis zum 6. Januar in der Londoner Tate Britain zu sehen.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!