Filmemacher Oleh Senzow offenbar an der Front verletzt

Der auf der Krim geborene Ukrainer wurde 2014 nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel verhaftet. Ein Jahr später wurde er in Russland zu 20 Jahren Haft wegen der angeblichen Planung von Terroranschlägen verurteilt. Daneben wurde er der Mitgliedschaft in der ultranationalen ukrainischen Bewegung "Rechter Sektor" beschuldigt. Senzow wies alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und berichtete von Folter, mit denen die Behörden versuchten, ein Geständnis zu erzwingen. International galt er als politischer Häftling, zwischenzeitlich trat er in einen Hungerstreik. 2019 kam er im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei.

Träger des Sacharow-Preises

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine meldete sich Senzow in Kiew als Freiwilliger. Zuletzt kämpfte er im Gebiet Saporischschja und wurde dort zum Unterleutnant befördert. Senzow, der 2012 mit seinem Film "Gamer" debütierte, konnte nach seiner Freilassung 2019 seinen Thriller "Rhino" fertigstellen, an dem er bereits vor der Verhaftung gearbeitet hatte. Seine Leistung wurde 2018 mit der Verleihung des Sacharow-Preises anerkannt. Seine Geschichte wurde 2017 im Dokumentar-Film "The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov" verarbeitet.