Filme sehen und reden: Programmkino Casablanca in Ochsenfurt

Für Ortsunkundige ist es gar nicht so leicht zu finden: das Casablanca in Ochsenfurt. Neben dem historischen Rathaus führt vom Marktplatz aus eine kleine Gasse ein paar hundert Meter weiter zu einem Haus mit der Silhouette von Humphrey Bogart vor der Tür. Seit 1982 hat es seinen Platz in der Wagstraße gefunden. In dem kleinen, gemütlichen Kino mit nur einem Saal mit 188 Plätzen laufen vor allem Arthaus-Kino, Dokumentarfilme oder künstlerisch anspruchsvolle Streifen. Das Casablanca, so heißt das Filmtheater, das zu den ältesten Programmkinos in ganz Bayern gehört, ist aber auch ein Ort für Diskussion und Kontroverse.

Anregung zur Diskussion

Entweder direkt im Kinosaal, wenn Regisseure oder Produzenten Rede und Antwort stehen oder in der kleinen Kneipe, die zum Kino dazugehört, wird viel geredet. Über die Filme oder die Themen, die sie aufgreifen. Ganz aktuell hat das Casablanca im November eine Filmreihe über Lebensmittelproduktion im Programm. Unter anderem mit dem österreichisch-deutschen Dokumentarfilm "Brot". Dazu haben die beiden Kinobetreiber einen Bäcker eingeladen, der den Besuchern auch alternative Arten der Brotherstellung näherbringt.

Kontroverse Themen

Im Casablanca laufen sieben Tage die Woche Filme. Mehr als 200 sind es insgesamt im Jahr. Darunter Produktionen wie "Die fetten Jahre sind vorbei" oder "Und morgen die ganze Welt", die sich mit linken Aktivisten und Gewalt beschäftigen. Oder der isländische Film "Gegen den Strom", der die Geschichte einer Öko-Terroristin erzählt. Gern gesehene Gäste sind die beiden Stuttgarter Filmemacherinnen Wiltrud Baier und Sigrun Köhler, die unter anderem einen Doku-Film über Stuttgart 21 produziert haben. Großen Anklang fand ihr Dokufilm "Schotter wie Heu" über die letzte Bank ohne Computer. Im Frühjahr kommen die beiden Filmemacherinnen mit ihrem neuen Film "Narren", ein Portrait eines Karnevalsvereins. In den Achtzigern waren es die Filme von Herbert Achternbusch, die für Aufregung sorgten.

Persönliche Betroffenheit entscheidend

Im Casablanca kommen aber nicht nur Regisseure zu Wort. In der Reihe "Großes Kino" zum Beispiel verteidigen die Kinobetreiber ihre Lieblingsfilme selbst, erklärt Geschäftsführer Gert Dobner. Besonders heiß diskutiert werden vor allem die Themen, die die Menschen vor Ort konkret betreffen. Der Bau von Stromtrassen, die Auswirkungen des Turbokapitalismus oder die Integration von Geflüchteten. Solche Filme sprechen vielleicht kein Massenpublikum an, aber sie werden vom Stammpublikum erwartet. Programmkino ist vor allem Liebe zum Film, sagt Hannes Tietze.