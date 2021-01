Kino 2020: Und nächstes Jahr die ganze Welt

In Italien wagt man trotz des Bergamo Schocks Anfang September wieder eine Großveranstaltung. Das Filmfest Venedig auf dem Lido findet unter strengen Hygieneregeln und personalisierten Onlinetickets statt. Der Einsatz wird belohnt: Kein einzig bekannter Ansteckungsfall wird von dort gemeldet.

Deutscher Beitrag in Venedig

Cate Blanchett präsidiert die internationale Jury, der auch der deutsche Regisseur Christian Petzold angehört und prämiert "Nomadland" mit Frances McDormand mit dem Goldenen Löwen. Der deutsche Beitrag, die BR Koproduktion "Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz geht leider leer aus. Sie eröffnet aber im Oktober die Hofer Filmtage, die sich für ein hybrid durchgeführtes Festivalkonzept entscheiden. Und einer der teuersten deutschen Filme aller Zeiten "Jim Knopf und die Wilde 13" von Dennis Gansel startet erfolgreich in den Kinos. Doch die Kinofreude währt nun kurz, ab 2.11. heißt es in Deutschland wieder: Kinos zu!

Der Europäische Filmpreis wird im Dezember digital verliehen. Hier wird "Der Rausch", ein Film des dänischen Regisseurs Thomas Winterberg über ein Alkoholexperiment von vier Freunden, als bester Europäischer Film gefeiert. Mads Mikkelsen wird dafür als Bester Schauspieler geehrt und auch Paula Beer darf sich über die Auszeichnung als beste Schauspielerin freuen.

Berührende Doku "For Sama"

In Nürnberg – ebenfalls digital – geht der Menschenrechtsfilmpreis an den berührenden englisch-syrischen Dokumentarfilm "For Sama" und der US-Konzern Warner kündigt an, künftig vermehrt seine Blockbuster als Streaming-Angebote herauszubringen. Nach langem Hin- und Her entschließt sich die Berlinale ihr Publikumsfestival auf den Sommer 2021 zu verschieben, im März kommenden Jahres soll es zunächst einen online abgehaltenen Filmmarkt geben.